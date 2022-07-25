Про мене

Привіт!

Мене звати Богдан і я веб-дизайнер та версткальщик, фотошопер та відео-монтажер з Харкова. Мені 15 років і я дуже радий, що ти це читаєш, бо я маю для тебе дещо.

Моя мета - зробити світ краще.

Зі мною працювати дуже легко та доступно, бо я завжди ціную своїх клієнтів.

 Мій канал на ютубчику

- https://www.youtube.com/channel/UCc0ClpeUCc8KCQj0bd1W2tA

Моя діяльність:

Верстка крос-браузерних сайтів, адаптив, чистий та зрозумілий код

Верстаю з Figma макетів

Адаптивність сайтів для усіх девайсів

Монтаж відео для соціальних ресурсів

Дизайн логотипів в Фотошоп

Редагування ваших фотографій в Фотошоп