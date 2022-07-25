BogdanSch

Богдан Щербак BogdanSch

 
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Про мене

Привіт!

Мене звати Богдан і я веб-дизайнер та версткальщик, фотошопер та відео-монтажер з Харкова. Мені 15 років і я дуже радий, що ти це читаєш, бо я маю для тебе дещо.

Моя мета - зробити світ краще.

Зі мною працювати дуже легко та доступно, бо я завжди ціную своїх клієнтів.

 Мій канал на ютубчику

https://www.youtube.com/channel/UCc0ClpeUCc8KCQj0bd1W2tA

Моя діяльність:

  • Верстка крос-браузерних сайтів, адаптив, чистий та зрозумілий код
  • Верстаю з Figma макетів
  • Адаптивність сайтів для усіх девайсів
  • Монтаж відео для соціальних ресурсів
  • Дизайн логотипів в Фотошоп
  • Редагування ваших фотографій в Фотошоп
Технології:

  • Html (Html 5), Css (Css 3), Flex-Box, БЕМ
  • Adobe Photoshop, Photopea
  • Sony Vegas Pro, Clipchamp
Зв'язатися зі мною:

HTMLCSSFigmaPhotoshop