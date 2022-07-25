Про мене
Привіт!
Мене звати Богдан і я веб-дизайнер та версткальщик, фотошопер та відео-монтажер з Харкова. Мені 15 років і я дуже радий, що ти це читаєш, бо я маю для тебе дещо.
Моя мета - зробити світ краще.
Зі мною працювати дуже легко та доступно, бо я завжди ціную своїх клієнтів.
Мій канал на ютубчику
- https://www.youtube.com/channel/UCc0ClpeUCc8KCQj0bd1W2tA
Моя діяльність:
- Верстка крос-браузерних сайтів, адаптив, чистий та зрозумілий код
- Верстаю з Figma макетів
- Адаптивність сайтів для усіх девайсів
- Монтаж відео для соціальних ресурсів
- Дизайн логотипів в Фотошоп
- Редагування ваших фотографій в Фотошоп
- Html (Html 5), Css (Css 3), Flex-Box, БЕМ
- Adobe Photoshop, Photopea
- Sony Vegas Pro, Clipchamp
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @bohdan_sch
- Instagram: bogmira_777