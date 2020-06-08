Bogdan_Marchenko

Богдан Bogdan_Marchenko

 
26 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Индивидуальный подход к дизайну каждого сайта

Веб дизайн ( лендинги, интернет-магазины и любые многостраничные сайты)

Я не использую общих шаблонов, не копирую и не стандартизирую. Считаю, что каждый сайт – это то, как бизнес выделяет себя среди конкурентов. Именно поэтому, к каждому своему проекту я подхожу индивидуально и с душой.

Процесс работы:

  • Полное обсуждение задачи в чате и заполнение брифа
  • Предоплата 20%(подробнее смотрите ниже)
  • Начинаю работу над проектом
  • Отправляю вам скриншоты с работой для обсуждения и правок
  • После утверждения вы оплачиваете остаток суммы, и я передаю вам проект со всеми исходниками (ссылка на проект в Figma и архив с изображения)

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Оплата

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  • Размер предоплаты составляет 20% от стоимости всего проекта
  • Не беру предоплату за небольшие проекты (до 150$)
  • Если вам не понравится моя работа на этапе первого макета – возвращаю предоплату. Таким образом
  • я гарантирую возврат средств, если вам не подойдет мой стиль
  • Приветствую использование безопасного платежа, если вам нужны дополнительные гарантии
  • (вообще так будет лучше всего)
  • Оплату принимаю на карту Visa или Mastercard. Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Правки

Внесу все необходимые правки бесплатно. Ведь основная цель работы это чтобы все остались довольны. Но

обращаю внимание на то, что правки — это изменения, которые вносятся в то, что было в ТЗ (изменить цвет, шрифт, картинку, тень и т.д.). Но глобальные изменения, которые не обсуждались заранее будут за дополнительную

плату. Например, если нужно добавить блок, дополнительную форму и так далее

(чего не было в ТЗ).

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Цены

  • Лендинг,главная страница (8 блоков) – от 80$. Каждый дополнительный блок + 10$
  • Внутренние страницы – от 30$/стр.
  • При заказе более 3х внутренних страниц – 25$/стр.
  • Адаптивы (стандартно: мобильный 320px + планшет 768px): для главной страницы – 25$; для внутренних – 15$/стр.
 

Контакты

  • Telegram – @bogdan_march
  • Электронная почта – [email protected]
  • Skype – marchenkobogdan1997

Все нюансы обсуждаются, и я всегда иду навстречу. Отношусь с пониманием и стремлюсь, чтобы обе стороны остались довольны 

Дизайн лендингаFigmaМногостраничный сайт