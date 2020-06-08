Индивидуальный подход к дизайну каждого сайта

Веб дизайн ( лендинги, интернет-магазины и любые многостраничные сайты)

Я не использую общих шаблонов, не копирую и не стандартизирую. Считаю, что каждый сайт – это то, как бизнес выделяет себя среди конкурентов. Именно поэтому, к каждому своему проекту я подхожу индивидуально и с душой.

Процесс работы:

Полное обсуждение задачи в чате и заполнение брифа

Предоплата 20%(подробнее смотрите ниже)

Начинаю работу над проектом

Отправляю вам скриншоты с работой для обсуждения и правок

После утверждения вы оплачиваете остаток суммы, и я передаю вам проект со всеми исходниками (ссылка на проект в Figma и архив с изображения)

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Оплата

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Размер предоплаты составляет 20% от стоимости всего проекта

Не беру предоплату за небольшие проекты (до 150$)

Если вам не понравится моя работа на этапе первого макета – возвращаю предоплату. Таким образом

я гарантирую возврат средств, если вам не подойдет мой стиль

Приветствую использование безопасного платежа, если вам нужны дополнительные гарантии

(вообще так будет лучше всего)

Оплату принимаю на карту Visa или Mastercard. Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Правки

Внесу все необходимые правки бесплатно. Ведь основная цель работы это чтобы все остались довольны. Но

обращаю внимание на то, что правки — это изменения, которые вносятся в то, что было в ТЗ (изменить цвет, шрифт, картинку, тень и т.д.). Но глобальные изменения, которые не обсуждались заранее будут за дополнительную

плату. Например, если нужно добавить блок, дополнительную форму и так далее

(чего не было в ТЗ).

﻿ Цены

Лендинг,главная страница (8 блоков) – от 80$. Каждый дополнительный блок + 10$

Внутренние страницы – от 30$/стр.

При заказе более 3х внутренних страниц – 25$/стр.

Адаптивы (стандартно: мобильный 320px + планшет 768px): для главной страницы – 25$; для внутренних – 15$/стр.

Контакты

Telegram – @bogdan_march

Электронная почта – [email protected]

Skype – marchenkobogdan1997

Все нюансы обсуждаются, и я всегда иду навстречу. Отношусь с пониманием и стремлюсь, чтобы обе стороны остались довольны 