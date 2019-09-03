3D Artist, Animator, Riger, Print, Sculpting,
Разработка 3D моделей.
- Создание персонажей, ригинг, скульптинг, анимация.
- Интеграция моделей под игровые движки unity и unreal engine.
Работаю в игровом движке unreal engine на уровне работы с ассетами, созданием pbr материалов и простой логикой.
- 3D моделирование для печати.
- Векторная и растровая графика.
Инфографика, иллюстрации, баннера, принты, наклейки, борды, узоры и текстуры, преобразование растра в вектор.
blender, substance painter, 3d max, unreal engine, photoshop, corel draw, zbrush, adobe animate, sony vegas, qixel mixer и другие сопутствующие утилиты и плагины.
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Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
6 лет назад
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