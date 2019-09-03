Bogdanbka

Богдан Карасенко Bogdanbka

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3D Artist, Animator, Riger, Print, Sculpting,

Разработка 3D моделей.

  • Создание персонажей,  ригинг,  скульптинг, анимация.
  • Интеграция моделей под игровые движки unity и unreal engine. 

    ﻿Работаю в игровом движке unreal engine на уровне работы с ассетами, созданием pbr материалов и простой логикой.

  • 3D моделирование для печати.
  • Векторная и растровая графика. 

    Инфографика, иллюстрации, баннера,  принты, наклейки, борды, узоры и текстуры, преобразование растра в вектор. 

Основной используемый софт:

blender,  substance painter,  3d max, unreal engine,  photoshop,  corel draw,  zbrush,  adobe animate,  sony vegas,  qixel mixer и другие сопутствующие утилиты и плагины.

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Отзывы заказчиков

aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$48
10 баллов
6 лет назад
Сделать в 3д несколько эмблем.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $15
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $50
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $50
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$6/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга