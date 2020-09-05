Ретушер. Качественное выполнение работ с соблюдением сроков
Здравствуйте!
Направление моей деятельности - обработка фотографий:
- Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One
- Ретушь (частотное разложение, Dodge&Burn)
- Пакетная обработка, кадрирование, свето- и цветокоррекция больших объемов фото (Lightroom, Capture One)
- Художественная ретушь, пластика
- Обтравка объектов (замещение фона)
- Коллажи из фотографий
+ Работу выполняю качественно и в срок
+ Правки до полного утверждения заказчиком
+ Всегда на связи
Для связи:
Viber, WhatsApp +380663518293;
Telegram +380713308842Связь Viber, WhatsApp +380663518293
mail: [email protected]
Портфолио
- Замена принта на фотографии109 просмотров
- Замена принта на фотографии95 просмотров
- Замена принта на фотографии121 просмотр
- Обработка фото94 просмотра
- Цветокоррекция фото81 просмотр
- Замена обивки кресла95 просмотров
- Замена обивки, цвета каркаса83 просмотра
- Замена обивки, цвета каркаса81 просмотр
- Цветокоррекция фото, удаление элементов78 просмотров
- Фотомонтаж, замена стульев74 просмотра
- Вставка мебели в интерьер, замена цвета мебели104 просмотра
- Обтравка, замена фона82 просмотра