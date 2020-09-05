Bogdanova_Olga

Ольга Bogdanova_Olga

 
39 летУкраина/Снежное
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ретушер. Качественное выполнение работ с соблюдением сроков

Здравствуйте! 

 Направление моей деятельности - обработка фотографий:

  • Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One
  • Ретушь (частотное разложение, Dodge&Burn)
  • Пакетная обработка, кадрирование, свето- и цветокоррекция больших объемов фото (Lightroom, Capture One)
  • Художественная ретушь, пластика
  • Обтравка объектов (замещение фона)
  • Коллажи из фотографий
+ Ответственное отношение к заказам 

+ Работу выполняю качественно и в срок 

+ Правки до полного утверждения заказчиком 

+ Всегда на связи

 

Для связи:

Viber, WhatsApp +380663518293;

Telegram +380713308842Связь Viber, WhatsApp +380663518293 

mail: [email protected]

Photoshop
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