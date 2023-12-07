Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Екатерина, я создаю карточки по инфографике для маркетплейсов WB/OZON❤️‍🔥 Работаю в программе Canva. Все дизайны с нуля.



Для работы от Вас мне нужно:

✅Исходное фото товара в хорошем качестве

✅ТЗ (цвет, размер, состав, характеристики товара, преимущества)

✅Ваши пожелания по оформлению карточки, стилю.

✅Понравившиеся работы.



‼️Срок выполнения работ от 2 до 5 дней, в зависимости от загруженности и сложности дизайна. ‼️



Внесение изменений до 3-х раз бесплатно📝



📌ПРАЙС📌

🔺Логотип - 250 р

🔺1-й титульный лист - 300 р

🔺1-5 карточек - 250 р/шт.

🔺5-10 карточек - 200 р/шт.

🔺От 10 и более 150р/шт.



📝Окончательная цена в каждом случае рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности дизайна.