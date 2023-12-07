Bogdanova_ek

Екатерина Bogdanova_ek

 
29 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Екатерина, я создаю карточки по инфографике для маркетплейсов WB/OZON❤️‍🔥 Работаю в программе Canva. Все дизайны с нуля.

Для работы от Вас мне нужно:
✅Исходное фото товара в хорошем качестве
✅ТЗ (цвет,  размер, состав, характеристики товара,  преимущества)
✅Ваши пожелания по оформлению карточки,  стилю.
✅Понравившиеся работы.

‼️Срок выполнения работ от 2 до 5 дней,  в зависимости от загруженности и сложности дизайна. ‼️

Внесение изменений до 3-х раз бесплатно📝

📌ПРАЙС📌
🔺Логотип - 250 р
🔺1-й  титульный лист - 300 р
🔺1-5 карточек -  250 р/шт.
🔺5-10 карточек -  200 р/шт.
🔺От 10 и более 150р/шт.

📝Окончательная цена в каждом случае рассчитывается индивидуально,  в зависимости от сложности дизайна.

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
$200/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга