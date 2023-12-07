Инфографика для маркетплейсов
Меня зовут Екатерина, я создаю карточки по инфографике для маркетплейсов WB/OZON❤️🔥 Работаю в программе Canva. Все дизайны с нуля.
Для работы от Вас мне нужно:
✅Исходное фото товара в хорошем качестве
✅ТЗ (цвет, размер, состав, характеристики товара, преимущества)
✅Ваши пожелания по оформлению карточки, стилю.
✅Понравившиеся работы.
‼️Срок выполнения работ от 2 до 5 дней, в зависимости от загруженности и сложности дизайна. ‼️
Внесение изменений до 3-х раз бесплатно📝
📌ПРАЙС📌
🔺Логотип - 250 р
🔺1-й титульный лист - 300 р
🔺1-5 карточек - 250 р/шт.
🔺5-10 карточек - 200 р/шт.
🔺От 10 и более 150р/шт.
📝Окончательная цена в каждом случае рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности дизайна.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
Дизайн продукции
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$200/час
от $2от 1 дня
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