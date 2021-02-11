Веб-дизайнер

❗Полностью упакую ваш бизнес

❗️Обеспечу высокую продаваемость вашего продукта

❗Вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ и СТИЛЬНЫЙ сайт в точно-установленное время

Этапы работы:

️Обсуждение деталей с клиентом

️Анализ конкурентов и целевой аудитории

️Презентация прототипа

️Проработка офферов и смыслов

️Верстка, адаптация и оптимизация в Tilda

 Портфолио: https://drive.google.com/folderview?id=1FBlKbFqIgF_Jx_GapVIdM0KNIOw1wdME

 Контакты:

Инстаграм- bogusmagamet

Почта[email protected]

Телеграмм- 8-906-438-08-78