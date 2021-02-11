Веб-дизайнер
❗Полностью упакую ваш бизнес
❗️Обеспечу высокую продаваемость вашего продукта
❗Вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ и СТИЛЬНЫЙ сайт в точно-установленное время
Этапы работы:
️Обсуждение деталей с клиентом
️Анализ конкурентов и целевой аудитории
️Презентация прототипа
️Проработка офферов и смыслов
️Верстка, адаптация и оптимизация в Tilda
Портфолио: https://drive.google.com/folderview?id=1FBlKbFqIgF_Jx_GapVIdM0KNIOw1wdME
Контакты:
Инстаграм- bogusmagamet
Почта[email protected]
Телеграмм- 8-906-438-08-78
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