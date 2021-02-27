Налаштування реклами в Facebook i Instagram під ключ

Я займаюсь налаштуванням реклами у FB/Instagram уже майже пів року і приніс виручки своїм клієнтам 500 тисяч гривень. Я приведу Вам клієнтів за 0,5-2$, заявок за місяць буде приблизно 10-50шт ( може бути і більше, все залежить від вашого бюджету).Підготовим для Вас лендінг або ж чат-бота конверсія більша 10%Чим ми відрізняюсь від інших спеціалістів? Тим що уже на тесті ми зробимо результат, який Вам сподобається. Ми будемо робити все щоб у Вас були якісні заявки і все більше клієнтів.Вам актуально кратно збільшити потік заявок в ваш бізнес??