ФИО: Боланёва Татьяна Викторовна

Дата рождения: 25.06.1982

mailto: [email protected]

Образование: среднее специальное

Учебное заведение: Новосибирское Государственное Художественное Училище

Факультет: отделение живописи

Специальность: художник; педагог

Работа с ПО:

-Adobe Photoshop

-Flash

-CorelDraw

-Dreamweaver

Личные качества:

-творческое мышление

-умение вырожать свои идеи на бумаге и рисовать от руки

-исполнительность

-легко обучаюсь

Опыт работы:

2005г.- по ноябрь 2008Г. «Depo Jeans» - компания по производству мужской и женской одежды в стиле CASUAL

Основные обязанности:

-создание принтов ‚ декора‚ вышивок на одежду

-разработка мужской‚ женской одежды

-анализ модных тенденций‚ участие в разработке общего концепта коллекции

-подготовка технической документации для передачи производственному отделу

-разработка цветовой гаммы на коллекцию и каждую модель

В 2007г. Работа на производстве в Китае.

Дополнительное образование:

декабрь 2008г. Курсы Web-дизайна на факультете повышения квалификации в НГТУ.