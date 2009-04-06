ФИО: Боланёва Татьяна Викторовна
Дата рождения: 25.06.1982
mailto: [email protected]
Образование: среднее специальное
Учебное заведение: Новосибирское Государственное Художественное Училище
Факультет: отделение живописи
Специальность: художник; педагог
Работа с ПО:
-Adobe Photoshop
-Flash
-CorelDraw
-Dreamweaver
Личные качества:
-творческое мышление
-умение вырожать свои идеи на бумаге и рисовать от руки
-исполнительность
-легко обучаюсь
Опыт работы:
2005г.- по ноябрь 2008Г. «Depo Jeans» - компания по производству мужской и женской одежды в стиле CASUAL
Основные обязанности:
-создание принтов ‚ декора‚ вышивок на одежду
-разработка мужской‚ женской одежды
-анализ модных тенденций‚ участие в разработке общего концепта коллекции
-подготовка технической документации для передачи производственному отделу
-разработка цветовой гаммы на коллекцию и каждую модель
В 2007г. Работа на производстве в Китае.
Дополнительное образование:
декабрь 2008г. Курсы Web-дизайна на факультете повышения квалификации в НГТУ.
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