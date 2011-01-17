Bolden

Денис Bolden

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка радиоэлектронных устройств. Программирование для Android (Java), Windows (C++)

Разработка радиоэлектронных устройств,

проектирование как аналоговой, так и цифровой части приборов.

Трассировка печатных плат P-CAD, Altium. Оформление по ГОСT.

Программирование микроконтроллеров (Silabs С8051, ARM STM32 ): Ассемблер, C

Работа с интерфейсами RS-232,RS-485, I2C, SPI, ModBus ( в том числе ModBus TCP),Ethernet, USB (HID устройства),  Bluetooth LE,  опыт работы с TFT LCD от 2,4 до 5,7 дюймов с различными контроллерами.

Программирование на С++ под Windows  (WinApi).

Программирование на Java под Android 

Отзывы заказчиков

MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа.
Спасибо за работу - всё отлично, как по качеству, так и по срокам. Зачли на отлично с первого раза.
Доволен работой с Михаилом. Все возникающие вопросы оперативно решались в рабочем порядке. Своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем
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tadius89
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Разработка программы на языке Cи
Человек отвественно подошел к поставленной задаче, несмотря на отсутствие конкретной документации которая была необходима для выполнения проекта. Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Остался очень доволен, обязательно продолжу сотрудничество.
Корректно поставленная задача. Своевременная оплата. Адекватный заказчик, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Компьютерная графика - Visual Studio 2008
Сделано превосходно. Профессионально. Очень доволен. Рекомендую
Было приятно сотрудничать. ТЗ чётко сформулировано, не менялось в процессе, заказчик адекватно отнёсся к переносу сроков сдачи работы, работа полностью оплачена. Готов продолжать сотрудничество.
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