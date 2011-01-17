Разработка радиоэлектронных устройств. Программирование для Android (Java), Windows (C++)

Разработка радиоэлектронных устройств,

проектирование как аналоговой, так и цифровой части приборов.

Трассировка печатных плат P-CAD, Altium. Оформление по ГОСT.

Программирование микроконтроллеров (Silabs С8051, ARM STM32 ): Ассемблер, C

Работа с интерфейсами RS-232,RS-485, I2C, SPI, ModBus ( в том числе ModBus TCP),Ethernet, USB (HID устройства), Bluetooth LE, опыт работы с TFT LCD от 2,4 до 5,7 дюймов с различными контроллерами.

Программирование на С++ под Windows (WinApi).

Программирование на Java под Android