Разработка радиоэлектронных устройств. Программирование для Android (Java), Windows (C++)
Разработка радиоэлектронных устройств,
проектирование как аналоговой, так и цифровой части приборов.
Трассировка печатных плат P-CAD, Altium. Оформление по ГОСT.
Программирование микроконтроллеров (Silabs С8051, ARM STM32 ): Ассемблер, C
Работа с интерфейсами RS-232,RS-485, I2C, SPI, ModBus ( в том числе ModBus TCP),Ethernet, USB (HID устройства), Bluetooth LE, опыт работы с TFT LCD от 2,4 до 5,7 дюймов с различными контроллерами.
Программирование на С++ под Windows (WinApi).
Программирование на Java под Android
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за работу - всё отлично, как по качеству, так и по срокам. Зачли на отлично с первого раза.
Ответный отзыв
Доволен работой с Михаилом. Все возникающие вопросы оперативно решались в рабочем порядке. Своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем
$70
10 баллов
14 лет назад
Человек отвественно подошел к поставленной задаче, несмотря на отсутствие конкретной документации которая была необходима для выполнения проекта. Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Остался очень доволен, обязательно продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Корректно поставленная задача. Своевременная оплата. Адекватный заказчик, с которым приятно работать.
$50
10 баллов
14 лет назад
Сделано превосходно. Профессионально. Очень доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. ТЗ чётко сформулировано, не менялось в процессе, заказчик адекватно отнёсся к переносу сроков сдачи работы, работа полностью оплачена. Готов продолжать сотрудничество.