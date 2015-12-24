HTML-верстальщик
Обо мне:
Хорошие аналитические способности, обучаемость, ответственность, старательность и целеустремлённость, умение быстро реагировать на запросы, находить пути решения задач. Не боюсь трудностей, всегда готов получать знания, необходимые и полезные для работы навыки, готов
принимать решения и нести за них ответственность.
Имею большой опыт общения с людьми
Посещал множество мастер-классов и семинаров. Стараюсь следить за новшествами в специальности и не только.
Самостоятельный проект HTTP://vk-povar.tk В процессе доработки.
Действие аккаунта приостановлено!