HTML-верстальщик

Обо мне:

Хорошие аналитические способности, обучаемость, ответственность, старательность и целеустремлённость, умение быстро реагировать на запросы, находить пути решения задач. Не боюсь трудностей, всегда готов получать знания, необходимые и полезные для работы навыки, готов

принимать решения и нести за них ответственность.

Имею большой опыт общения с людьми

Посещал множество мастер-классов и семинаров. Стараюсь следить за новшествами в специальности и не только.

Самостоятельный проект HTTP://vk-povar.tk В процессе доработки.