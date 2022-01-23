Качественная музыка by Bolt DM
Занимаюсь музыкой более 20 лет, имею опыт игры на 8 инструментах. Успешно работал с продюсерскими центрами в качестве композитора и сессионного музыканта, играю в нескольких музыкальных группах, сотрудничаю с хип-хоп-лейблом в качестве MC.
Готов написать для вас качественную музыку в любых жанрах, чаще отдавал предпочтение року любой степени тяжести и рэпу. Люблю качественные джинглы и саундтреки для видео.
Могу написать аранжировку, минусовку или кавер.
Напишу текст любой сложности для ваших песен, рэп-баттлов, поздравительных открыток.
Ваши предложения оцениваю как возможности развития своего творческого потенциала.
Пишите в личку или звоните в колокол
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Портфолио
- Гитарная композиция - Guitar adventure25 просмотров
- Флейта с живыми инструментами23 просмотра
- Рок-баллада30 просмотров
- Erhu met electronic music24 просмотра