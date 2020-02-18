3Д Визуализация

Здравствуйте!

Предлагаю услуги по 3Д Визуализации интерьеров и экстерьеров.

Стоимость работы интерьерной визуализации от 350 руб./кв.м и выше - зависит от сложности предоставляемого ТЗ. Стоимость экстерьера обсуждается лично.

Количество правок - 3, которые входят в стоимость за кв.м. Остальное обсуждается отдельно. Pro модели 3DDD также входят в стоимость за кв.м. (до 10 шт.).

Предоплата - 50%.

Срок на 1 помещение 2-3 дня (в зависимости от сложности работы).

Интересует как долгосрочное сотрудничество так и проектные работы.

P.S. Все цены и сроки выполнения работ могут быть обговорены индивидуально. Учитываю все пожелания заказчиков.