Ольга Бондарева BondarevaOlgaBondarevaOlga
31 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3Д Визуализация
Здравствуйте!
Предлагаю услуги по 3Д Визуализации интерьеров и экстерьеров.
Стоимость работы интерьерной визуализации от 350 руб./кв.м и выше - зависит от сложности предоставляемого ТЗ. Стоимость экстерьера обсуждается лично.
Количество правок - 3, которые входят в стоимость за кв.м. Остальное обсуждается отдельно. Pro модели 3DDD также входят в стоимость за кв.м. (до 10 шт.).
Предоплата - 50%.
Срок на 1 помещение 2-3 дня (в зависимости от сложности работы).
Интересует как долгосрочное сотрудничество так и проектные работы.
P.S. Все цены и сроки выполнения работ могут быть обговорены индивидуально. Учитываю все пожелания заказчиков.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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