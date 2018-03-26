Bonifatz

Евгений Bonifatz

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеомонтаж, аудиозапись и озвучивание.

Приветствую! Я собираю портфолио и поэтому готов выполнить работу по монтажу видео в разумные сроки совершенно бесплатно. Предложение включает в себя работы, которые можно выполнить средствами только видеоредактора. Пишите!

 Выполняю работы по озвучке и записи текстов, а так же есть возможность сделать качественную запись песни с женским вокалом на звукозаписывающей студии.

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Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 7 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$25/час
от $25от 7 дней
нет рейтинга