Видеомонтаж, аудиозапись и озвучивание.

Приветствую! Я собираю портфолио и поэтому готов выполнить работу по монтажу видео в разумные сроки совершенно бесплатно. Предложение включает в себя работы, которые можно выполнить средствами только видеоредактора. Пишите!

Выполняю работы по озвучке и записи текстов, а так же есть возможность сделать качественную запись песни с женским вокалом на звукозаписывающей студии.

#видео #аудио #видеомонтаж #цветокоррекция #стабилизация #видеомонтажер #sonyvegas #adobepremiere #photoshop #свадьба #концерт #клип #youtube #блог #звукозапись #аудиокниги #озвучка