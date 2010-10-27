Дизайн сайтов любой сложности.

Создание сайтов под ключ (CMS Joomla, Joostina)

Flash баннеры, шапки, интро, заставки.

Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, DotNetNuke, Blogger, ASP.Net, CodeChargStudio, HTML...

Разработка логотипов и фирменного стиля. От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.

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Образование - с отличием МХПУ им.Калинина (г.Москва)- Художник - Мастер

Работаю в лицензионных программах Adobe Photoshop CS4, KoolMoves, Artisteer 2...Остальные знаю, но не люблю:)))

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ГРАФИК РАБОТЫ:

будние дни с 14 до 22

выходные дни - по договоренности (двойной тариф)

все праздники (светские и религиозные) - рабочие дни.

Оплата за 1 час работы - 20$

Дизайн Главной - 150$ (+ логотип - 200$)

Порталы, магазины - 300$ (простой мини-магазин -400$), нестандартный от 500 -1000$

Шаблон DLE,uCoz ( PSD + верстка + внедрение )- 300$

Шаблон DLE,uCoz (переделка любого базового или в Artisteer) - 100$

Баннеры (любого формата) - 30-50$

FLASH - делаю только в комплексе (дизайн или сайт под ключ) - все заказы на баннеры, шапки и т.д. отдаю моему талантливому коллеге - http://www.weblancer.net/users/flasser/

Схема работы:

1) Выбор на проект - Оплата через Сервис безопасных сделок (договор, если нужно) - работа - оплата - отзыв - завершение платежа

2) Выбор на проект - предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. Оплата через любую систему. Перевод на карточку VISA (Приватбанк) или Webmoney (BL -142). Предоплата не возвращается! Поэтому серьезно относитесь к своим проектам!

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Я делаю только приличные проекты. Азартные игры, порнографию, эротику, политику, религию, жестокий спорт и игры, магию и спиритизм, военные проекты, и прочие извращения не предлагать!