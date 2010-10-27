Bonkerd

Максим Bonkerd

 
29 летУкраина/Мариуполь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Дизайн сайтов любой сложности.

Создание сайтов под ключ (CMS Joomla, Joostina)

Flash баннеры, шапки, интро, заставки.

Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, DotNetNuke, Blogger, ASP.Net, CodeChargStudio, HTML...

Разработка логотипов и фирменного стиля. От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.

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Образование - с отличием МХПУ им.Калинина (г.Москва)- Художник - Мастер

Работаю в лицензионных программах Adobe Photoshop CS4, KoolMoves, Artisteer 2...Остальные знаю, но не люблю:)))

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ГРАФИК РАБОТЫ:

будние дни с 14 до 22

выходные дни - по договоренности (двойной тариф)

все праздники (светские и религиозные) - рабочие дни.

Оплата за 1 час работы - 20$

Дизайн Главной - 150$ (+ логотип - 200$)

Порталы, магазины - 300$ (простой мини-магазин -400$), нестандартный от 500 -1000$

Шаблон DLE,uCoz ( PSD + верстка + внедрение )- 300$

Шаблон DLE,uCoz (переделка любого базового или в Artisteer) - 100$

Баннеры (любого формата) - 30-50$

FLASH - делаю только в комплексе (дизайн или сайт под ключ) - все заказы на баннеры, шапки и т.д. отдаю моему талантливому коллеге - http://www.weblancer.net/users/flasser/

Схема работы:

1) Выбор на проект - Оплата через Сервис безопасных сделок (договор, если нужно) - работа - оплата - отзыв - завершение платежа

2) Выбор на проект - предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. Оплата через любую систему. Перевод на карточку VISA (Приватбанк) или Webmoney (BL -142). Предоплата не возвращается! Поэтому серьезно относитесь к своим проектам!

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Я делаю только приличные проекты. Азартные игры, порнографию, эротику, политику, религию, жестокий спорт и игры, магию и спиритизм, военные проекты, и прочие извращения не предлагать!

WordPressДизайн сайтаHTMLJoomlaDrupalFlashDLEPhotoshop