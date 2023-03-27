Своевременная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, SCSS, чистый JS, Vue, Flexbox.
Здравствуйте. Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Верстаю на flexbox'ax, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Так же свёрстаный сайт можно с лёгкостью интегрировать в любую CMS Пишу чистый, валидный код. Всегда на связи.
Что предлагаю:
- Делаю все по дедлайнам, не задерживаю проекты;
- Работаю без предоплаты;
- Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );
- Быстрое внесение изменений;
Технологии:
- HTML5 | Pug
- CSS3
- SASS/SCSS/LESS
- JS
- Vue.js | Nuxt.js
- Gulp
- БЭМ
- Pixel Perfect
Телеграм: https://t.me/Bonuchh
WhatsApp: https://wa.me/89333025312
Email: [email protected]
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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