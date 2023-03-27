Своевременная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, SCSS, чистый JS, Vue, Flexbox.

Здравствуйте. Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. ﻿Верстаю на flexbox'ax, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Так же свёрстаный сайт можно с лёгкостью интегрировать в любую CMS Пишу чистый, валидный код. Всегда на связи.

Что предлагаю:

- Делаю все по дедлайнам, не задерживаю проекты;

- Работаю без предоплаты;

- Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );

- Быстрое внесение изменений;

Технологии:

HTML5 | Pug

CSS3

SASS/SCSS/LESS

JS

Vue.js | Nuxt.js

Gulp

БЭМ

Pixel Perfect

Телеграм: https://t.me/Bonuchh

WhatsApp: https://wa.me/89333025312

Email: [email protected]

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком