Bonuch

Тимофей Крубер Bonuch

 
26 летРоссия/Омск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Своевременная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, SCSS, чистый JS, Vue, Flexbox.

Здравствуйте. Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. ﻿Верстаю на flexbox'ax, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Так же свёрстаный сайт можно с лёгкостью интегрировать в любую CMS Пишу чистый, валидный код. Всегда на связи.

Что предлагаю:

- Делаю все по дедлайнам, не задерживаю проекты;

- Работаю без предоплаты;

- Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );

- Быстрое внесение изменений;

Технологии:

  • HTML5 | Pug
  • CSS3
  • SASS/SCSS/LESS
  • JS
  • Vue.js | Nuxt.js
  • Gulp
  • БЭМ
  • Pixel Perfect
Связь:

Телеграм: https://t.me/Bonuchh

WhatsApp: https://wa.me/89333025312

Email: [email protected]

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

Верстка сайтаSCSSSASSGulpVue.js