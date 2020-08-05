Ищу команду , которой нужен кодер-маньяк )))

Пользователь Windows and Unix систем , навыки вёрстки HTML , знание CSS на базовом уровне , скрупулёзный , усидчивый , ответственный , строгий контроль deadline , положительно-маниакальная способность и желание кодить круглосуточно , владение "слепым" методом набора на русской и английской раскладках , увлекаюсь web-программированием , использую VS Code , Sublime Text , Geany , знаком с Ruby Core и Java Core , изучаю JavaScript , RubyonRails . Очень не хватает практики и дружной команды , которая в нужный момент "даст пинка" ))) Коммуникабельный , доброжелательный , корректный , рациональный вежливый , отличный исполнитель , к лидерству не стремлюсь , но в первую очередь интересы команды ! Аналитический склад ума , способность находить ошибки , особенно свои )) Способность правильно и рационально организовать своё рабочее время . Критическое отношение к своей работе , что позволяет не "витать в облаках" , а целенаправленно двигаться к цели по кратчайшему пути ! Желание , стремление и возможность овладевать новыми знаниями и технологиями , в первую очередь теми , которые очень нужны команде !