Давайте знакомиться.:-)
Зовут меня Ольга. В данный момент я в поиске постоянной работы, но последним местом моей работы была компания по управлению активами, в которой я занимала должность начальника отдела по управлению активами.
Общий стаж работы на фондом рынке составляет 2,5 года. До этого я работала офис-менеджером в ведущих компаниях, которые занимались строительным бизнесом, развлекательным бизнесом, а также работали в сфере финансов и инвестирования. Данный опыт работы и приобретённые навыки помогли мне подняться по карьерной лестнице «из секретаря в начальники».
На сегодняшний день, я так же являюсь соавтором статей в журнале «Секретарь-референт» издательства «Медиапро». Тематика данных статей имеет экономический уклон. Ознакомиться с издательством и журналом можно по ссылке http://www.mediapro.com.ua/.
Также могу писать статьи на разные темы: от стилистики женских журналов до аналитических статьей, обозревателей; стихи, прозу.
Вольно владею украинским, русским языками, английский среднего уровня.
Мне свойственно трудолюбие, разносторонний подход к решению поставленных задач, быстрота мышления и отменное чувство юмора.
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