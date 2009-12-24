Давайте знакомиться.:-)

Зовут меня Ольга. В данный момент я в поиске постоянной работы, но последним местом моей работы была компания по управлению активами, в которой я занимала должность начальника отдела по управлению активами.

Общий стаж работы на фондом рынке составляет 2,5 года. До этого я работала офис-менеджером в ведущих компаниях, которые занимались строительным бизнесом, развлекательным бизнесом, а также работали в сфере финансов и инвестирования. Данный опыт работы и приобретённые навыки помогли мне подняться по карьерной лестнице «из секретаря в начальники».

На сегодняшний день, я так же являюсь соавтором статей в журнале «Секретарь-референт» издательства «Медиапро». Тематика данных статей имеет экономический уклон. Ознакомиться с издательством и журналом можно по ссылке http://www.mediapro.com.ua/.

Также могу писать статьи на разные темы: от стилистики женских журналов до аналитических статьей, обозревателей; стихи, прозу.

Вольно владею украинским, русским языками, английский среднего уровня.

Мне свойственно трудолюбие, разносторонний подход к решению поставленных задач, быстрота мышления и отменное чувство юмора.