Bookman

Николай Колчанов Bookman

 
44 годаРоссия/Новокузнецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Оператор службы поддержки.

    $500

    В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность  оформления заказа, разобрать жалобы, помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - быстро отвечать на вопросы покупателей. Требования: - пол женский; - владение ПК на ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по коду, поддержка и доработка сайта

    $3000

    Интернет магазин. До 10 млн. посетителей. Нужен программист с опытом,  без вредных привычек. Желательно, даже женщина. Интересует переодическое тех. обслуживание сайта, устранение багов, подвисаний, различные правки и т.д. На постоянной основе. Требования - всегда онлайн в Skype Возраст от 30 ...

    Веб-программирование59 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод сайта на английский

    Требуется профессиональный перевод проекта по тематике инфопродуктов на английский язык. Перевел сам по словарю, но нужно переделать мой перевод с профессиональными терминами в данной тематике.

    Перевод сайта на английский
    Переводы28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей

    $500

    В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность ФИО, почтовых данных,  помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - письменно отвечать на вопросы покупателей. - ответ должен быть произведен  ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей

    $400

    В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность ФИО, почтовых данных,  помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - письменно отвечать на вопросы покупателей. - ответ должен быть ...

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад