В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность оформления заказа, разобрать жалобы, помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - быстро отвечать на вопросы покупателей. Требования: - пол женский; - владение ПК на ...
- $500Служба поддержки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3000
Интернет магазин. До 10 млн. посетителей. Нужен программист с опытом, без вредных привычек. Желательно, даже женщина. Интересует переодическое тех. обслуживание сайта, устранение багов, подвисаний, различные правки и т.д. На постоянной основе. Требования - всегда онлайн в Skype Возраст от 30 ...Веб-программирование59 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется профессиональный перевод проекта по тематике инфопродуктов на английский язык. Перевел сам по словарю, но нужно переделать мой перевод с профессиональными терминами в данной тематике.Переводы28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность ФИО, почтовых данных, помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - письменно отвечать на вопросы покупателей. - ответ должен быть произведен ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $400
В Интернет магазин требуется оператор службы поддержки покупателей Обработка поступающих вопросов от покупателей ( проверить правильность ФИО, почтовых данных, помочь оформить заказ, отправить заказ повторно, и т.д) Обязанности: - письменно отвечать на вопросы покупателей. - ответ должен быть ...Служба поддержки11 заявокЗакрыт8 лет назад