Backend web developer

Моя цель – получить удовлетворяющий, взаимовыгодный результат!

Работая со мной вы экономите

-деньги

-время(в случае не выполнения работы в срок, предоставляется скидка 20%)

-нервы

Гарантия на работу. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приёме работы или замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Github: https://github.com/Booligo

Контакты:

e-mail: [email protected]

telegram: Booligo

skype: Ivan Dublyanin

Ответственность:

-готов приступить сразу

-всегда довожу дело до конца

-не беру предоплату

-всегда на связи

Технологии: Node JS, express, MySQL

Обязанности:

разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта;

создание функциональных API

Свободное владение серверным языком – Node JS ;

Понимание интерфейсных веб-технологий, таких как HTML, CSS, и JavaScript;

Навыки работы с большими объёмами информации;

Способность организовывать серверное окружение, включая администрирование баз данных;

Знание всех стандартов безопасности.

Опыт работы с системами контроля версий, таких как Git;

Знание английского языка для работы с технической документацией.

Образование – студент БГУИР(3 курс)

*предоплата оговаривается с заказчиком напрямую