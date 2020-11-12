Booligo

Иван Дублянин Booligo

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Backend web developer

Моя цель – получить удовлетворяющий, взаимовыгодный результат!

Работая со мной вы экономите

-деньги

-время(в случае не выполнения работы в срок, предоставляется скидка 20%)

-нервы

Гарантия на работу. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приёме работы или замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Github: https://github.com/Booligo

Контакты:

e-mail: [email protected]

telegram: Booligo

skype: Ivan Dublyanin

Ответственность:

-готов приступить сразу

-всегда довожу дело до конца

-не беру предоплату

-всегда на связи

Технологии: Node JS, express, MySQL

Обязанности:

  • разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта;
  • создание функциональных API
Навыки:

  • Свободное владение серверным языком – Node JS ;
  • Понимание интерфейсных веб-технологий, таких как HTML, CSS, и JavaScript;
  • Навыки работы с большими объёмами информации;
  • Способность организовывать серверное окружение, включая администрирование баз данных;
  • Знание всех стандартов безопасности.
  • Опыт работы с системами контроля версий, таких как Git;
  • Знание английского языка для работы с технической документацией.
Образование – студент БГУИР(3 курс)

*предоплата оговаривается с заказчиком напрямую