Backend web developer
Моя цель – получить удовлетворяющий, взаимовыгодный результат!
Работая со мной вы экономите
-деньги
-время(в случае не выполнения работы в срок, предоставляется скидка 20%)
-нервы
Гарантия на работу. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приёме работы или замечены позже.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Github: https://github.com/Booligo
Контакты:
e-mail: [email protected]
telegram: Booligo
skype: Ivan Dublyanin
Ответственность:
-готов приступить сразу
-всегда довожу дело до конца
-не беру предоплату
-всегда на связи
Технологии: Node JS, express, MySQL
Обязанности:
- разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта;
- создание функциональных API
- Свободное владение серверным языком – Node JS ;
- Понимание интерфейсных веб-технологий, таких как HTML, CSS, и JavaScript;
- Навыки работы с большими объёмами информации;
- Способность организовывать серверное окружение, включая администрирование баз данных;
- Знание всех стандартов безопасности.
- Опыт работы с системами контроля версий, таких как Git;
- Знание английского языка для работы с технической документацией.
*предоплата оговаривается с заказчиком напрямую
Действие аккаунта приостановлено!