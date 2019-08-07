Красочные работы для вашего бизнеса
Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, POS-материалов и т. д. около 3-х лет. Имею отличный опыт работы с крупными компаниями. Дополнительно занимаюсь видео-монтажом, видео-съемкой.
Услуги:
- Разработка логотипов и фирменного стиля
- Создание рекламных баннеров
- Разработка POS-материалов
- Разработка UI/UX дизайна
- Разработка иллюстраций и векторной графики
- Допечатная подготовка
- Работа с камерой и видео-монтажом
Навыки:
- Владение пакетом программ Adobe (профессиональный уровень)
- Рисование от руки (академический уровень)
- Рисование на планшете (хороший уровень)
- Английский язык - B2 (Upper Intermediate)
- Внимание к деталям
- Генерирование креативных идей
- Создание прототипов
Работаю с программами:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrato.
- Adobe InDesign
- Sketch
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
Контакты:
- Телефон/Viber: +380 95 626 34 19
- Телеграм: @Booranger
- E-mail: [email protected]
Образование:
- Художественная школа им. Н. В. Лысенко
Свободная графика
Специалист
2. НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского"
Факультет биомедицинской инженерии
Кафедра медицинской инженерии
Всегда на связи и готов к работе! Выполняю все качественно и без задержек.