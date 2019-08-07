Красочные работы для вашего бизнеса

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Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, POS-материалов и т. д. около 3-х лет. Имею отличный опыт работы с крупными компаниями. Дополнительно занимаюсь видео-монтажом, видео-съемкой.

Услуги:

Разработка логотипов и фирменного стиля

Создание рекламных баннеров

Разработка POS-материалов

Разработка UI/UX дизайна

Разработка иллюстраций и векторной графики

Допечатная подготовка

Работа с камерой и видео-монтажом

Навыки:

Владение пакетом программ Adobe (профессиональный уровень)

Рисование от руки (академический уровень)

Рисование на планшете (хороший уровень)

Английский язык - B2 (Upper Intermediate)

Внимание к деталям

Генерирование креативных идей

Создание прототипов

Работаю с программами:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrato.

Adobe InDesign

Sketch

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Контакты:

Образование:

Художественная школа им. Н. В. Лысенко

﻿﻿Кафедра графических искусств

﻿﻿Свободная графика

﻿﻿Специалист

2. НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского"

﻿ ﻿Факультет биомедицинской инженерии

﻿ ﻿Кафедра медицинской инженерии

Всегда на связи и готов к работе! Выполняю все качественно и без задержек.