Booranger

Георгий Гриценко Booranger

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Красочные работы для вашего бизнеса

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Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, POS-материалов и т. д. около 3-х лет. Имею отличный опыт работы с крупными компаниями. Дополнительно занимаюсь видео-монтажом, видео-съемкой. 

Услуги:

  • Разработка логотипов и фирменного стиля
  • Создание рекламных баннеров
  • Разработка POS-материалов
  • Разработка UI/UX дизайна
  • Разработка иллюстраций и векторной графики
  • Допечатная подготовка
  • Работа с камерой и видео-монтажом

Навыки:

  • Владение пакетом программ Adobe (профессиональный уровень)
  • Рисование от руки (академический уровень)
  • Рисование на планшете (хороший уровень)
  • Английский язык - B2 (Upper Intermediate)
  • Внимание к деталям
  • Генерирование креативных идей
  • Создание прототипов

Работаю с программами: 

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrato.
  • Adobe InDesign
  • Sketch
  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects

Контакты:

Образование:

  • Художественная школа им. Н. В. Лысенко
﻿ ﻿﻿Кафедра графических искусств

﻿﻿Свободная графика

﻿﻿Специалист

  2. НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского"

﻿ ﻿Факультет биомедицинской инженерии

﻿ ﻿Кафедра медицинской инженерии

Всегда на связи и готов к работе! Выполняю все качественно и без задержек.