BootGenius

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

• хорошее знание С++, библиотек STL, VCL, Qt; Pascal ( Delphi )

• опыт разработки приложений в Borland C++ Builder, QT Creator, Delphi

• опыт работы с генераторами отчётов ( RaveReport, FastReport, NCReport )

• среднее владение языками PHP (опыт написание серверных скриптов для клиентских приложений), Perl, Java Script, понимание технологии Ajax

• хорошее знание форматов XML и JSON.

• опыт работы с базами данных MySQL, PostgreSQL, а также встраиваемых БД типа SQLite

• опыт проектирования и разработки клиент-серверных приложений ( примеры работ в портфолио )

• хорошее знание ООП и основных паттернов программирования

• опыт работы с SVN

• опыт работы в команде

• умение пользоваться отладчиками, дизассемблерами, http-снифферами для отладки собственных и чужих приложений

• знание WinAPI и понимание принципов низкоуровневого программирования, достаточное для анализа и поиска уязвимостей в программах и скриптах. Опыт низкоуровневых программ на Assembler.

• программирование в 1Сv8 ( написание собственных конфигураций с нуля)

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:

• хорошее знание компьютерного железа, сетей, офисной оргтехники на уровне техника-инженера

• знание ПО, офисных программ, различных версий

• ОС Windows на уровне администратора, MS Windows 2003 Server, TCP/IP, DHCP, WINS, DNS, Active Directory, GPO, File & Print Server, DFS, IIS, RRAS, FTP, VPN, MS Exchange Server 2003, MS ISA Server 2006

• ОС Linux на уровне администратора (Установка и настройка DHCP Server, SAMBA, Apache +PHP+MySQL, Squid+SAMS и др.)

• 1С. Конфигурирование и администрирование, программирование

• знание принципов работы и функционирования цифровых АТС, телефонных сетей и аппаратов