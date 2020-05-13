☝️ Качественная работа! ☝️ Эффективное общение! ☝️ Хорош результат!
Привет!
Создаю яркие проекты с ответственным подходом для качественного исполнения заказа.
Мои услуги:
- 里 UI Дизайн пользовательского интерфейса для Интернета и мобильных устройств
- 里 UX Анализ пользовательского опыта
- 里 Варианты использования, сценарии, персонажи
- 里 Пользовательские потоки
- 里 Прототипирование (Низкая / Высокая точность)
- 里 Адаптация ко всем размерам экранов устройств / Контрольным точкам, обмен с разработчиками (через Zeplin)
- Fiġma
- Adobe Illustrator
- Photoshop