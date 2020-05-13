Borey_88

Андрей Борейко Borey_88

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#9757;&#65039; Качественная работа! &#9757;&#65039; Эффективное общение! &#9757;&#65039; Хорош результат!

Привет!

Создаю яркие проекты с ответственным подходом для качественного исполнения заказа. 

Мои услуги:

  • 里 UI Дизайн пользовательского интерфейса для Интернета и мобильных устройств
  • 里 UX Анализ пользовательского опыта
  • 里 Варианты использования, сценарии, персонажи
  • 里 Пользовательские потоки
  • 里 Прототипирование (Низкая / Высокая точность)
  • 里 Адаптация ко всем размерам экранов устройств / Контрольным точкам, обмен с разработчиками (через Zeplin)
Инструменты:

  •  Fiġma
  •  Adobe Illustrator
  •  Photoshop
Я считаю, что прочное общение, глубокое и детальное обсуждение и предварительное планирование являются ключом к успешному сотрудничеству.