Эффективное продвижение социальных сетей (SMM, SMO)!
Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц. сетях, направленные на получение результата и прибыли.
Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.
Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ и другие
Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок.
Предоставляемые услуги:
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Вконтакте, Instagram, MyTarget и другие
- Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
- Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
- Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
- Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
- Увеличение узнаваемости.
- Повышение имиджа продукта в целом.
- Рост лояльности целевой аудитории.
- Привлечение целевой аудитории.
- Трафик на сайт и продажи
ЛС на сайте
Skype: boris-marketing
e-mail: [email protected]
Так же возможна работа с другими соц. сетями. По вопросу цены можно договориться.
Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!
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