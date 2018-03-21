BorisHR

Борис BorisHR

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Эффективное продвижение социальных сетей (SMM, SMO)!

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц. сетях, направленные на получение результата и прибыли.

 

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube,  Google+ и другие

Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок.

Предоставляемые услуги:

  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Вконтакте, Instagram, MyTarget и другие
  • Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
  • Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
  • Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
В результате сотрудничества Вы получите:
  • Увеличение узнаваемости. 
  • Повышение имиджа продукта в целом. 
  • Рост лояльности целевой аудитории. 
  • Привлечение целевой аудитории. 
  • Трафик на сайт и продажи
Контакты со мной:

ЛС на сайте

Skype: boris-marketing

e-mail: [email protected]

Так же возможна работа с другими соц. сетями. По вопросу цены можно договориться.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!