Эффективное продвижение социальных сетей (SMM, SMO)!

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц. сетях, направленные на получение результата и прибыли.

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ и другие

Сбор и составление различных баз для e-mail и SMS рассылок.

Предоставляемые услуги:

Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Вконтакте, Instagram, MyTarget и другие

Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )

Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)

Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей

Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК

Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями

Увеличение узнаваемости.

Повышение имиджа продукта в целом.

Рост лояльности целевой аудитории.

Привлечение целевой аудитории.

Трафик на сайт и продажи

ЛС на сайте

Skype: boris-marketing

e-mail: [email protected]

Так же возможна работа с другими соц. сетями. По вопросу цены можно договориться.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!