Boris_Moiseev

Родился в 1954 году в Могилёве, в тюрьме[3], рос без отца, мать, Геня Борисовна Моисеева (Мойсес), была политзаключённой[4]. Памяти матери после её смерти Борис посвятил песню «Глухонемая любовь», так как она была убита глухонемым, который ошибся дверью. Окончив школу, уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище. Учился у балерины Младинской. Закончил училище как классический танцовщик.

Работал на Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком.

1970-е годы

В 1975 году уехал в Каунас, где танцевал в музыкальном театре. Позже стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас».

В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором он танцевал с двумя девушками (Лари Хитана[5], Людмила Чеснулявичюте[6]). Позднее трио перешло работать в «Театр песни» певицы Аллы Пугачёвой.

1980—1990-е годы

В 1987 году трио вышло из труппы Пугачёвой и начало сольную карьеру. C 1988 по 1989 год «Экспрессия» выступала в клубах Италии, Франции и Америки. Трио долгое время работало в телешоу «Раффаэлла Карра представляет» на итальянском телевидении «RAI-2». Через несколько лет Борис Моисеев стал работать в качестве хореографа и режиссёра-постановщика муниципального театра города Новый Орлеан. В 1991 году коллектив вернулся в Россию, и на телевидении вышел документальный фильм «Экспрессия» о творчестве Бориса Моисеева и его трио.

В 1992 году вышел первый спектакль, в котором трио «Экспрессия» стало масштабным шоу-проектом «Борис Моисеев и его леди». В 1993 году вышел спектакль «Боря М + Бони М» с участием группы «Boney M». В этом же году выходит спектакль «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри».

В 1994 году выходит шоу-программа «Каприз Бориса Моисеева». В 1995 году вышел спектакль «Дитя порока». В 1996 году Моисеев выпускает спектакль «Падший ангел». По словам Моисеева, это спектакль-исповедь, где чётко прослеживается его собственная судьба: «Я пою о трагедии и о любви. Я всегда показываю глубину человеческих чувств, кто бы ни был ими связан — мужчина и женщина, мужчина и мужчина. Это любовь со всеми её взлетами и падениями. Я играю на сцене историю чувств».[источник не указан 615 дней] В 1998 году спектакль был показан на Бродвее в театре «Beacon Theatre».

В 1998 году Моисеев выпускает спектакль «Королевство любви», в 1999 — шоу «25 лет на сцене или Просто Щелкунчик».

2000-е годы