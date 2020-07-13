Borisenko_Masha

Мария Borisenko_Masha

 
27 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Постараюсь для Вас! Фирменный стиль, логотипы, полиграфия, тексты.

Имею профильное образование и опыт работы с крупными компаниями. С примерами работ можно ознакомиться в портфолио. 

Владею:

-Adobe Photoshop;

-Adobe Indesign;

-Corel Draw;

-Adobe Illustrator.

InDesignIllustratorPhotoshop