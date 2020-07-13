Мария Borisenko_MashaBorisenko_Masha
27 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Постараюсь для Вас! Фирменный стиль, логотипы, полиграфия, тексты.
Имею профильное образование и опыт работы с крупными компаниями. С примерами работ можно ознакомиться в портфолио.
Владею:
-Adobe Photoshop;
-Adobe Indesign;
-Corel Draw;
-Adobe Illustrator.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ретушь фотографий78 просмотров
- Дизайн профиля Instagram77 просмотров
- Корпоративные новогодние открытки71 просмотр
- Дизайн-сопровождение направления "Пицца и блины"67 просмотров
- Плакаты для рекламы в лифте71 просмотр
- Молодой Дегтярск69 просмотров