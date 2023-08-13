Ролики, которые хочется смотреть ещё и ещё

Правильный монтаж с учетом всех современных тенденций - это залог успеха. Для того что б ролики продвигались в соцсетях нужно повысить удержание аудитории. А это возможно только при понимании того, как удержать зрителя, не дать ему возможность оторваться от экрана и переключить видео. Выполняю монтаж любой сложности! Обращайтесь!