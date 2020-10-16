Таргетолог Facebook/Instagram
Предоставляю качественные услуги по настройке рекламы в Facebook/Instagram!
А именно:
-Выявление Целевой аудитории, создание аватар клиента
-Индивидуальная разработка креативов
-Создание и тестирование рекламных кампаний
-Оптимизация и ведение рекламных кампаний
В итоге Вы получаете клиентов для вашего бизнеса, без лишних трудностей, поскольку всю работу по рекламе беру на себя я.
Консультацию я предоставляю бесплатно.
Почта: [email protected]
Скайп: Oleksandr Borkulesh
Телеграм: @380660078751
Вайбер: +380660078751
Портфолио
- Креативы для Яндекс РСЯ70 просмотров
- Креативы для Facebook/Instagram65 просмотров
- Таргет для магазина браслетов Instagaram58 просмотров
- Таргет для магазина одежды Instagram72 просмотра
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#896