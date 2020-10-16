Таргетолог Facebook/Instagram

Предоставляю качественные услуги по настройке рекламы в Facebook/Instagram!

А именно:

-Выявление Целевой аудитории, создание аватар клиента

-Индивидуальная разработка креативов

-Создание и тестирование рекламных кампаний

-Оптимизация и ведение рекламных кампаний

В итоге Вы получаете клиентов для вашего бизнеса, без лишних трудностей, поскольку всю работу по рекламе беру на себя я.

Консультацию я предоставляю бесплатно.

Почта: [email protected]

Скайп: Oleksandr Borkulesh

Телеграм: @380660078751

Вайбер: +380660078751