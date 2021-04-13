Дизайн на Figma и верстка на Tilda

Привет. Меня зовут Никита.

Не так давно открыл для себя профессию Веб- дизайнера.

Появилась идея найти себя, и я решил пройти курсы в школе Тильды.

В результате понял, что нашел профессию, которая стала частью меня.

Разрабатываю аккуратные сайты на Тильде, с дизайном в фигме,

которые не замыливают глаза среди тысяч однотипных в сети.

Сайты доступные по смыслу для пользователя, и по приятной цене для заказчика.

Мои работы:

http://landskapeleaf.tilda.ws/ - Студия ландшафтного дизайна

http://kofeeman.tilda.ws/ - Интернет- магазин кофемашин

http://cherepok.tilda.ws/ - сайт барбешопа