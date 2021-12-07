BorodinPlay2000

Фриланс без приукрас :)
О себе
Ранее работал на фриланс биржах (доход перестал устраивать, пошёл искать себя дальше ....) В основном работал с +/- известными блогерами как администратор (довольно известны в своих кругах) Пишу статьи лично для себя (для кругозора 邏).
Образование:
Среднее профессиональное образование - мастер по обработке ЦИ (АГУ). Курсы: аккаунт-менеджер, администратор социальных сетей.
Опыт:
Яндекс — Менеджер по работе с клиентами — 1 годработал с админками, сообщал о багах сервиса, собирал пожелания пользователей общался с разработчиками, менеджерами и другими специалистами сервисов.
Natgard.ru — Администратор — 1.5 годАдминистрировал социальные сети, консультировал клиентов (так же созвоны)
Действие аккаунта приостановлено!