BorodinPlay2000

Фриланс без приукрас :)

О себе

Ранее работал на фриланс биржах (доход перестал устраивать, пошёл искать себя дальше ....) В основном работал с +/- известными блогерами как администратор (довольно известны в своих кругах) Пишу статьи лично для себя (для кругозора 邏).

Образование:

Среднее профессиональное образование - мастер по обработке ЦИ (АГУ). Курсы: аккаунт-менеджер, администратор социальных сетей.

Опыт:

Яндекс — Менеджер по работе с клиентами — 1 годработал с админками, сообщал о багах сервиса, собирал пожелания пользователей общался с разработчиками, менеджерами и другими специалистами сервисов.

Natgard.ru — Администратор — 1.5 годАдминистрировал социальные сети, консультировал клиентов (так же созвоны)