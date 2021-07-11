Графический дизайнер
Всем привет,меня зовут Ксения и я являюсь графическим дизайнером.
Обращаясь ко мне я могу оказать такие услуги как:
-Разработка логотипа
-Разработка фирменного стиля(брендинг)
-Дизайн упаковки и этикетки
-Разработка иконок
-Иллюстрации
-Рекламная графика(рекламные баннеры в журналах и интернете,открытки и флаеры,плакаты и наружная реклама,инфографика и брошюры,презентации PowerPoint,рекламные объявления в соц.сетях)
-Компьютерная верстка
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Портфолио
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