Графический дизайнер

Всем привет,меня зовут Ксения и я являюсь графическим дизайнером.

Обращаясь ко мне я могу оказать такие услуги как:

-Разработка логотипа

-Разработка фирменного стиля(брендинг)

-Дизайн упаковки и этикетки

-Разработка иконок

-Иллюстрации

-Рекламная графика(рекламные баннеры в журналах и интернете,открытки и флаеры,плакаты и наружная реклама,инфографика и брошюры,презентации PowerPoint,рекламные объявления в соц.сетях)

-Компьютерная верстка