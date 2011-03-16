Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта средней школы. У руководства нет каких-то жестких требований к содержанию, но есть предпочтения (см. файл). То есть в логотипе должен быть номер школы и образовательная тематика в ...
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$55
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- Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта средней школы. У руководства нет каких-то жестких требований к содержанию, но есть предпочтения (см. файл). То есть в логотипе должен быть номер школы и образовательная тематика в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Использую шаблон JA_Purity. Никак не победить в стилях некоторые цвета элементов стандартного горизонтального меню (в положении hornav) и цвет шрифта. swMenuPro почему-то не хочет работать. Menu CK не подходит из-за длины заголовков ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо поставить вместо стандартной шапки другую. Состоит шапка из двух картинок, а фон картинок повторяется в зависимости от ширины экрана. Это было реализовано на другом шаблоне, а нужно теперь на JA_Purity.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$55
10 баллов
5 лет назад
Сергей, благодарю вас за интересный проект и приятное сотрудничество! Работалось с большим удовольствием!
Ответный отзыв
Несмотря на несколько расплывчатые требования с моей стороны Светлана предложила несколько вариантов логотипа буквально через несколько дней. Каждый из вариантов был по-своему хорош, но один из них единогласно был принят к реализации, как наиболее точно отражающий направление работы, при этом очень простой и красивый. Было небольшое пожелание с моей стороны по корректировке цвета, которое Светлана очень быстро выполнила, а потом я получил исходники готового логотипа. Спасибо за качественную и красивую работу!