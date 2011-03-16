Borserg

Сергей Borserg

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать логотип для сайта средней школы

    Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта средней школы.  У руководства нет каких-то жестких требований к содержанию, но есть предпочтения (см. файл). То есть в логотипе должен быть номер школы и образовательная тематика в ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип для сайта средней школы

    Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта средней школы.  У руководства нет каких-то жестких требований к содержанию, но есть предпочтения (см. файл). То есть в логотипе должен быть номер школы и образовательная тематика в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Выпадающее горизонтальное меню на Joomla 1.5

    $15

    Использую шаблон JA_Purity. Никак не победить в стилях некоторые цвета элементов стандартного горизонтального меню (в положении hornav) и цвет шрифта. swMenuPro почему-то не хочет работать. Menu CK не подходит из-за длины заголовков ...

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменение шаблона Joomla JA_Purity

    Необходимо поставить вместо стандартной шапки другую. Состоит шапка из двух картинок, а фон картинок повторяется в зависимости от ширины экрана. Это было реализовано на другом шаблоне, а нужно теперь на JA_Purity.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для сайта средней школы
Сергей, благодарю вас за интересный проект и приятное сотрудничество! Работалось с большим удовольствием!
Несмотря на несколько расплывчатые требования с моей стороны Светлана предложила несколько вариантов логотипа буквально через несколько дней. Каждый из вариантов был по-своему хорош, но один из них единогласно был принят к реализации, как наиболее точно отражающий направление работы, при этом очень простой и красивый. Было небольшое пожелание с моей стороны по корректировке цвета, которое Светлана очень быстро выполнила, а потом я получил исходники готового логотипа. Спасибо за качественную и красивую работу!
Ответный отзыв