Несмотря на несколько расплывчатые требования с моей стороны Светлана предложила несколько вариантов логотипа буквально через несколько дней. Каждый из вариантов был по-своему хорош, но один из них единогласно был принят к реализации, как наиболее точно отражающий направление работы, при этом очень простой и красивый. Было небольшое пожелание с моей стороны по корректировке цвета, которое Светлана очень быстро выполнила, а потом я получил исходники готового логотипа. Спасибо за качественную и красивую работу!