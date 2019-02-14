[b]Здравствуйте! [/b] Работайте дома. Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов, которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии). [b]Инструментарий[/b] [list][*]Боника[*]Орфограмка[*]Wordpress[*]Ashampoo Snap (создание скриншотов)[/list] [b]Описание работы[/b] Публикация статей, при необходимости доработка текстов или отправка на доработку автору, создание скриншотов (многие ...
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $12
Необходимо найти и подключить к Wordpress работающий, простой в управление плагин ленты инстаграм. Делать свой плагин не нужно! Только проверенное готовое решение. Примеры работы: [url=http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/]http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/[/url] [url=https://instagramm.ru/xenia_sobchak/]https://instagramm.ru/xenia_sobchak/[/url] [url=http://4instagram.ru/xenia_sobchak/]http://4instagram.ru/xenia_sobchak/ [/url]т.е. указываем ссылку на профиль в instagram, плагин выводить посты аккаунта на сайт. Возможные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии). Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание скриншотов (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям). Тематики Android приложения, мобильный ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется Главный редактор для интернет-проекта на тематику компьютерных программ и мобильных приложений. Рассматриваем кандидатов, которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии). Основные задачи: [list][*]Планирование - подготовка ТЗ авторам, постановка задач авторам. [*]Проверка - проверка материала, редактура при необходимости или ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт5 лет назад