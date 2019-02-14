Необходимо найти и подключить к Wordpress работающий, простой в управление плагин ленты инстаграм. Делать свой плагин не нужно! Только проверенное готовое решение. Примеры работы: [url=http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/]http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/[/url] [url=https://instagramm.ru/xenia_sobchak/]https://instagramm.ru/xenia_sobchak/[/url] [url=http://4instagram.ru/xenia_sobchak/]http://4instagram.ru/xenia_sobchak/ [/url]т.е. указываем ссылку на профиль в instagram, плагин выводить посты аккаунта на сайт. Возможные ...