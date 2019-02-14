Bortstas

Станислав Bortstas

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Создание и развитие информационных сайтов.

  • Грамотный контент-менеджер

    [b]Здравствуйте! [/b] Работайте дома. Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов, которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии).  [b]Инструментарий[/b] [list][*]Боника[*]Орфограмка[*]Wordpress[*]Ashampoo Snap (создание скриншотов)[/list]  [b]Описание работы[/b] Публикация статей, при необходимости доработка текстов или отправка на доработку автору, создание скриншотов (многие ...

    WordPressAndroidPhotoshop
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Плагин для Wordpress "лента инстаграм"

    $12

    Необходимо найти и подключить к Wordpress работающий, простой в управление плагин ленты инстаграм. Делать свой плагин не нужно! Только проверенное готовое решение. Примеры работы:  [url=http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/]http://starigers.ru/kseniya-sobchak-v-instagram/[/url] [url=https://instagramm.ru/xenia_sobchak/]https://instagramm.ru/xenia_sobchak/[/url] [url=http://4instagram.ru/xenia_sobchak/]http://4instagram.ru/xenia_sobchak/ [/url]т.е. указываем ссылку на профиль в instagram, плагин выводить посты аккаунта на сайт. Возможные ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вакансия контент-менеджера на информационный сайт

    Здравствуйте! Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии).  Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание скриншотов  (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям). Тематики Android приложения, мобильный ...

    WordPressAndroidПриложение для AndroidPhotoshop
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактор информационных сайтов

    Здравствуйте! Требуется Главный редактор для интернет-проекта на тематику компьютерных программ и мобильных приложений. Рассматриваем кандидатов, которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии). Основные задачи: [list][*]Планирование - подготовка ТЗ авторам, постановка задач авторам. [*]Проверка - проверка материала, редактура при необходимости или ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад