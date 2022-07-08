Borya_Yavorsky

- Привет!
Я занимаюсь SMM - продвижением и предлагаю тебе увеличить поток клиентов или подписчиков и выйти на качественно новый уровень с моей помощью
Первые 3 проекта выполню бесплатно, за кейс. С тебя только рекламный бюджет
Прошёл курсы по продвижению во Вконтакте и Instagram, а также копирайтингу.
Чем я могу тебе помочь :
Чётко определить твою целевую аудиторию
Запустить таргетированную рекламу во Вконтакте и Instagram
Подготовить твой профиль или группу к приёму трафика
Сделать грамотную упаковку твоего бизнеса и составить огненный оффер
При необходимости вести твой профиль или группу
Давать консультацию по любым вопросам продвижения в социальных сетях
Гарантирую полную самоотдачу, честность и своевременное выполнение задач в своей работе
По всем вопросам пиши в ЛС