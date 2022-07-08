Borya_Yavorsky

Борис Borya_Yavorsky

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Огненное SMM - продвижение
  • Привет! 

    Я занимаюсь SMM - продвижением и предлагаю тебе увеличить поток клиентов или подписчиков и выйти на качественно новый уровень с моей помощью 

     Первые 3 проекта выполню бесплатно, за кейс. С тебя только рекламный бюджет  

    Прошёл курсы по продвижению во Вконтакте и Instagram, а также копирайтингу. 

    Чем я могу тебе помочь : 

     Чётко определить твою целевую аудиторию 

     Запустить таргетированную рекламу во Вконтакте и Instagram 

     Подготовить твой профиль или группу к приёму трафика 

     Сделать грамотную упаковку твоего бизнеса и составить  огненный  оффер 

     При необходимости вести твой профиль или группу 

     Давать консультацию по любым вопросам продвижения в социальных сетях 

    Гарантирую полную самоотдачу, честность и своевременное выполнение задач в своей работе  

    По всем вопросам пиши в ЛС