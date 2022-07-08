Borya_Yavorsky

Я занимаюсь SMM - продвижением и предлагаю тебе увеличить поток клиентов или подписчиков и выйти на качественно новый уровень с моей помощью

Первые 3 проекта выполню бесплатно, за кейс. С тебя только рекламный бюджет

Прошёл курсы по продвижению во Вконтакте и Instagram, а также копирайтингу.

Чем я могу тебе помочь :

Чётко определить твою целевую аудиторию

Запустить таргетированную рекламу во Вконтакте и Instagram

Подготовить твой профиль или группу к приёму трафика

Сделать грамотную упаковку твоего бизнеса и составить огненный оффер

При необходимости вести твой профиль или группу

Давать консультацию по любым вопросам продвижения в социальных сетях

Гарантирую полную самоотдачу, честность и своевременное выполнение задач в своей работе

По всем вопросам пиши в ЛС