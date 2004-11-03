Borys_Sydorchuk

Я веб-дизайнер и могу создать вам многостраничный сайт или лендинг на котором будут представлены и рассписаны вашы услуги. Также, вы можете рассписать

﻿Я веб-дизайнер и могу создать вам многостраничный сайт или лендинг на котором будут представлены и рассписаны вашы услуги.

Также, вы можете рассписать свои пожелания по поводу контента. Потом я делаю сайт за указаное ранее мною время и представляю его вам. После чего вы одобряете или пишете мне какие изменения вы бы хотели внести. И после етого я публикую сайт.

Также у меня на сайте вы можете посмотреть более подробную информацыю.

Ссылка на мой сайт: http://web.sites.tilda.ws/