Олес Борисов Borysov_TestingBorysov_Testing
34 годаУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Провожу тестирование как веб продуктов так и мобильных приложений а также игр.
Опыт тестирования таких веб проектов как: makeup.com.ua, мобильных приложений, игр. Опыт работы с Mantis, Testlink, нахождения и описания багов, составления чек-листов, тест-планов а также разные виды тестирования.
Портфолио
- Успешно оконченные курсы "Основы тестирования ПО"665 просмотров
Тестирование ПО
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$2/час
от $2от 14 дней
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