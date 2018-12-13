Провожу тестирование как веб продуктов так и мобильных приложений а также игр.

Опыт тестирования таких веб проектов как: makeup.com.ua, мобильных приложений, игр. Опыт работы с Mantis, Testlink, нахождения и описания багов, составления чек-листов, тест-планов а также разные виды тестирования.