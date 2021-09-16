Borzyanitsa

Куратор/Администратор онлайн-проектов

Я эффективно организую техническое сопровождение вашего онлайн-проекта. Найду нестандартное решение для разноплановых задач:Создание и дизайн лендингов.Настройка и модерация вебинаров, создание автовебинаров.Работа с обучающей площадкой.Настройка рассылок ( смс, email, автодозвон, чат-боты).Высокий уровень самоорганизации, внимание к деталям и отличные навыки коммуникации помогут стать мне отличным помошником для студентов Вашей школы.Благодарю Вас за внимание к моему резюме.С уважением, Борзяница КаринаТелефон:+79235237397Email: [email protected]