Редактирование, корректировка, рерайт, написание статей, резюме,

В данном разделе хотелось бы немного рассказать о себе.

Меня зовут Ольга, мне 30 лет. Я с детства вращалась в творческой среде: закончила музыкальную школу, участвовала в написании сценариев для школьных КВНов, 16 лет посвятила хореографии, оформляла стенгазеты во время учебы в ВУЗе. У меня высшее образование и красный диплом по специальности "Технология швейных изделий". Все коллоквиумы, контрольные, курсовые, диплом делала собственноручно для себя и некоторых сокурсников. Поэтому привыкла штудировать множество различных источников. Графические листы для диплома исполняла в программах AutoCAD, Photoshop, с тех пор навыки работы в них сохранились. Дважды участвовала в конкурсе показа моделей одежды "Кутюрье года".

Наша действительность такова, что найти работу по специальности не представилось возможным, и я стала менеджером по продажам. Но, для успешной реализации товара также нужен творческий подход и умение совладать с большим объемом информации. Это и работа в Excel (какже пригодился студенческий опыт), и освоение за несколько дней 1С, а главное было не запутаться в ассортименте, ведь для женского восприятия это было все одно и тоже (продавала я крепежные изделия).

А сейчас я в декрете, и очень хочется быть полезной в профессиональном плане, дабы избежать превращения из принцессы в тыкву.

Вот, чем я смогу помочь:

-редактирование/корректировка

-написание статей, обзоров (если по творческой тематике, буду очень рада)

-курсовые/контрольные/лабораторные работы/рефераты

-обработка баз данных (люблю работать в Excel, но и с MS Access справлюсь)

-рерайтинг

-составление резюме

P.s.: муж у меня инженер-проектировщик 2-й категории газоснабжения, при необходимости и его можно привлечь к работе.

По всем вопросам отвечу по email: [email protected];

skype: bossneke