BosC

Василий BosC

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка на SQL, java или скриптовых языках. Web-программирование. BI, ETL. Управление проектами.

Специализация: SQL-программирование и проектирование баз данных.

Выполняю проекты, связанные с разработкой: баз данных, отчетности и аналитики, прикладного

программного обеспечения.

 

Профессиональный опыт и имеющиеся навыки: 

  • SQL-программирование (основной опыт на PL/SQL и Transact-SQL)
  • Проектирование решений(включая проектирование баз данных) - разработка концептуальной, логической и физической модели, проектирование процессов, расчетов, внутренней логики приложений
  • Разработка отчетов и аналитических приложений (BI-решений)
  • Решение задач интеграции данных (разработка загрузок, выгрузок, организация миграции данных и приложения в приложение, перевод приложений на новые версии, построение ETL процессов и т.п.)
  • Тестирование приложений (разработка автоматизированных тестов для функционального, нагрузочного, регрессионного или юнит-тестирования)
  • Анализ и описание (составление документации) имеющихся баз данных и IT-систем в целом
  • Поддержка работающих IT-систем
  • Аналитика: разработка технических заданий, бизнес-требований (BRD), спецификаций, руководств и т.п. Знание соответствующих нотаций(UML, ARIS, BPM, etc).
Опыт работы с СУБД и знание соответствующих диалектов SQL:

  • Oracle - 11 лет, более 30 проектов разной сложности и продолжительности;
  • MS SQL - 5 лет, более 10 проектов;
  • Sybase ASE, DB2, MySQL, PostgreSQL - по 2-3 многомесячных проектов на каждой из платформ.
Опыт работы с различными классами приложений:

  • Хранилища данных, системы отчетности и аналитики (Oracle, MS SQL)
  • Учетные бэк-офисные и бухгалтерские системы (в т.ч. 1С, SAP R/3, Diasoft, ЦФТ)
  • CRM и различные фронт-офисные приложения
Сопутствующие навыки: 

  • Reporting: Crystal Reports, BIRT, Jasper Reports
  • BI: Business Objects, Pentaho, QlikView
  • ETL: Informatica, Microsoft SSIS, DataStage, Talend, Pentaho
  • Языки программирования: Java, Pascal (Delphi), Python, JavaScript, XML/XSLT
  • Навыки совместной работы в команде программистов (в т.ч. опыт управления такими командами)
Знания предметной области:

  • Финансы и бухгалтерия в банке и на предприятии
  • Отчетность бухгалтерская, налоговая, международная
  • Интернет магазины
  • Торговые сети, складской учет
  • Банковское дело: кредиты, депозиты, управление рисками, разные виды отчетности
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $200
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $200
нет рейтинга
Прикладное ПО
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$10/час
от $200
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $100
нет рейтинга