Разработка на SQL, java или скриптовых языках. Web-программирование. BI, ETL. Управление проектами.
Специализация: SQL-программирование и проектирование баз данных.
Выполняю проекты, связанные с разработкой: баз данных, отчетности и аналитики, прикладного
программного обеспечения.
Профессиональный опыт и имеющиеся навыки:
- SQL-программирование (основной опыт на PL/SQL и Transact-SQL)
- Проектирование решений(включая проектирование баз данных) - разработка концептуальной, логической и физической модели, проектирование процессов, расчетов, внутренней логики приложений
- Разработка отчетов и аналитических приложений (BI-решений)
- Решение задач интеграции данных (разработка загрузок, выгрузок, организация миграции данных и приложения в приложение, перевод приложений на новые версии, построение ETL процессов и т.п.)
- Тестирование приложений (разработка автоматизированных тестов для функционального, нагрузочного, регрессионного или юнит-тестирования)
- Анализ и описание (составление документации) имеющихся баз данных и IT-систем в целом
- Поддержка работающих IT-систем
- Аналитика: разработка технических заданий, бизнес-требований (BRD), спецификаций, руководств и т.п. Знание соответствующих нотаций(UML, ARIS, BPM, etc).
- Oracle - 11 лет, более 30 проектов разной сложности и продолжительности;
- MS SQL - 5 лет, более 10 проектов;
- Sybase ASE, DB2, MySQL, PostgreSQL - по 2-3 многомесячных проектов на каждой из платформ.
- Хранилища данных, системы отчетности и аналитики (Oracle, MS SQL)
- Учетные бэк-офисные и бухгалтерские системы (в т.ч. 1С, SAP R/3, Diasoft, ЦФТ)
- CRM и различные фронт-офисные приложения
- Reporting: Crystal Reports, BIRT, Jasper Reports
- BI: Business Objects, Pentaho, QlikView
- ETL: Informatica, Microsoft SSIS, DataStage, Talend, Pentaho
- Языки программирования: Java, Pascal (Delphi), Python, JavaScript, XML/XSLT
- Навыки совместной работы в команде программистов (в т.ч. опыт управления такими командами)
- Финансы и бухгалтерия в банке и на предприятии
- Отчетность бухгалтерская, налоговая, международная
- Интернет магазины
- Торговые сети, складской учет
- Банковское дело: кредиты, депозиты, управление рисками, разные виды отчетности
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Прикладное ПО
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Тестирование ПО
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