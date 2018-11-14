Bosjack

Сергей Стоцкий Bosjack

 
36 летУкраина/Овруч
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист Bitrix

Уважаемые заказчики!

Я работаю только с CMS Bitrix, работу с иными системами прошу не предлагать.

Какие услуги могу предоставить:

- верстка дизайна (валидный код, кроссбраузерность);

- создание и интеграция шаблона для CMS Bitrix;

- написание разнообразных компонентов;

- сайт под ключ любой сложности на CMS Bitrix.

Схема работы:

- Оплата по договоренности (выбор на проект --> предоплата --> работа --> оплата --> отзыв).

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