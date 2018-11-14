Программист Bitrix
Уважаемые заказчики!
Я работаю только с CMS Bitrix, работу с иными системами прошу не предлагать.
Какие услуги могу предоставить:
- верстка дизайна (валидный код, кроссбраузерность);
- создание и интеграция шаблона для CMS Bitrix;
- написание разнообразных компонентов;
- сайт под ключ любой сложности на CMS Bitrix.
Схема работы:
- Оплата по договоренности (выбор на проект --> предоплата --> работа --> оплата --> отзыв).
Портфолио
- Myvictorinox-shop.ru264 просмотра
- Kitech.ru151 просмотр
- [Bitrix] Parketoff211 просмотров
- Mamika195 просмотров
- [Bitrix] Parketoff181 просмотр
- АТПП152 просмотра
- ACOMWEB (шаблон Joomla)183 просмотра
- Moscow life (Bitrix шаблон)211 просмотров
- Moscow life (Bitrix шаблон)219 просмотров
- AvtoLuxe170 просмотров
- SoundPlanet141 просмотр
- SoundPlanet183 просмотра
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 30 дней
#3209
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6606