Программист Bitrix

Уважаемые заказчики!

Я работаю только с CMS Bitrix, работу с иными системами прошу не предлагать.

Какие услуги могу предоставить:

- верстка дизайна (валидный код, кроссбраузерность);

- создание и интеграция шаблона для CMS Bitrix;

- написание разнообразных компонентов;

- сайт под ключ любой сложности на CMS Bitrix.

Схема работы:

- Оплата по договоренности (выбор на проект --> предоплата --> работа --> оплата --> отзыв).