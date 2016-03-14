Предлагаемые услуги:
Создание и Администрирование группы ВКонтакте
· Определение цели группы
· Определение целевой аудитории
· Составление контент-плана для ведения стены, разработкадизайн сообщества, выбор дизайна группы
· Наполнение группы интересным для целевой аудиторииконтентом: Фотоальбомы, видеоальбомы, обсуждения в группе и ежедневные посты на
стене
· Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными иплатными методами.
· Разработка и проведение рекламных акций и конкурсов
Любимые темы: путешествия, бизнес-обучение, юридические услуги, женские, детские, кулинария, психология,тренинги, саморазвитие, рукоделие/творчество, книги.
Кратко о себе:целеустремленная, аккуратная, пунктуальная, люблю самообразование. Имею высшее
экономическое образование по специальности «Финансовый менеджмент». Опыт в
продажах b2c более 9,5 лет (своетуристическое агентство). Имею опыт продвижения собственного веб-сайта
(полностью собственный контент, подборка ключевых слов).
Во время обучения создала 2 свои группы ВК и изучая новые материалы курса, их наполняю контентом.
VK https://vk.com/olgagostintseva - моя страничка со ссылками на администрируемые группы.
http://vk.com/smm_club_istanbul - SMM-CLUB Администратор ВК
http://vk.com/istanbul_club - Istanbul Club, Администратор ВК
VK http://vk.com/bankrotstvo_expert Юридическая компания «Правовое решение»
http://vk.com/mens_fashion_istanbul - Мужская одежда и аксессуары из Турции
Хобби: путешествия, книги, бизнес,самообразование и саморазвитие.
Местоположение: Россия
Специализации: Администратор группВконтакте. Окончила он-лайн курс УЦ по специальности "Администратор ВКонтакте" http://www.1day1step.ru/admin_vk.php?part=4547. Есть сертификат
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