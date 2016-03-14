Администратор ВКонтакте

Предлагаемые услуги:

Создание и Администрирование группы ВКонтакте

· Определение цели группы

· Определение целевой аудитории

· Составление контент-плана для ведения стены, разработкадизайн сообщества, выбор дизайна группы

· Наполнение группы интересным для целевой аудиторииконтентом: Фотоальбомы, видеоальбомы, обсуждения в группе и ежедневные посты на

стене

· Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными иплатными методами.

· Разработка и проведение рекламных акций и конкурсов

Любимые темы: путешествия, бизнес-обучение, юридические услуги, женские, детские, кулинария, психология,тренинги, саморазвитие, рукоделие/творчество, книги.

Кратко о себе:целеустремленная, аккуратная, пунктуальная, люблю самообразование. Имею высшее

экономическое образование по специальности «Финансовый менеджмент». Опыт в

продажах b2c более 9,5 лет (своетуристическое агентство). Имею опыт продвижения собственного веб-сайта

(полностью собственный контент, подборка ключевых слов).

Во время обучения создала 2 свои группы ВК и изучая новые материалы курса, их наполняю контентом.

VK https://vk.com/olgagostintseva - моя страничка со ссылками на администрируемые группы.

http://vk.com/smm_club_istanbul - SMM-CLUB Администратор ВК

http://vk.com/istanbul_club - Istanbul Club, Администратор ВК

VK http://vk.com/bankrotstvo_expert Юридическая компания «Правовое решение»

http://vk.com/mens_fashion_istanbul - Мужская одежда и аксессуары из Турции

Хобби: путешествия, книги, бизнес,самообразование и саморазвитие.

Местоположение: Россия

Специализации: Администратор группВконтакте. Окончила он-лайн курс УЦ по специальности "Администратор ВКонтакте" http://www.1day1step.ru/admin_vk.php?part=4547. Есть сертификат