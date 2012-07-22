Boul

Анна Boul

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
дизайнер по интерьерам

2012

МГХПА им.С.Г. Строганова.

Интерьер и оборудование., Художественное проектирование интерьеров

2005

Московский колледж художественных ремесел.

Миниатюры масляной живописи., Мастер по декоративным росписям (диплом с отличием)

Знание языковредактировать

Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсыредактировать

2012

CHAOS software V-Ray 2.1

Autodesk AutoCAD 2011, свидетельство/ специалист

2011

Autodesk AutoCAD 2011

цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист

2009

Autodesk 3ds Max 2009

цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист

2008

Adobe Photoshop CS3

цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист

Опыт работы:

Сентябрь 2002 — по настоящее время

частные заказчики.

дизайнер интерьеров, декоратор, художник.

Художественное оформление витрин, монументальные росписи стен, проектирование интерьеров, визуализация, декорирование интерьеров

знание графических программ-Adobe Photoshop cs3, 3D MAX, V-ray, AutoCAD

AutoCAD3ds MaxV-RayPhotoshop
Портфолио
3D-графика
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от $250
от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
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от $250
от 3 дней
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Обработка фотографий
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от $30
от 1 дня
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