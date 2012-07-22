2012
МГХПА им.С.Г. Строганова.
Интерьер и оборудование., Художественное проектирование интерьеров
2005
Московский колледж художественных ремесел.
Миниатюры масляной живописи., Мастер по декоративным росписям (диплом с отличием)
Знание языковредактировать
Русский — родной
Английский — базовые знания
Повышение квалификации, курсыредактировать
2012
CHAOS software V-Ray 2.1
Autodesk AutoCAD 2011, свидетельство/ специалист
2011
Autodesk AutoCAD 2011
цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист
2009
Autodesk 3ds Max 2009
цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист
2008
Adobe Photoshop CS3
цко "Специалист" при МГТУ им.Н.Г.Баумана, свидетельство/ специалист
Опыт работы:
Сентябрь 2002 — по настоящее время
частные заказчики.
дизайнер интерьеров, декоратор, художник.
Художественное оформление витрин, монументальные росписи стен, проектирование интерьеров, визуализация, декорирование интерьеров
знание графических программ-Adobe Photoshop cs3, 3D MAX, V-ray, AutoCAD
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