Boundless_creato

Быстро, уникально, конструктивно, продуктивно, креативно;)

Приветствую! Хочу немножко рассказать о себе и о своей жизненной деятельности. Я креативный и неординарный человек, я коммуникабельный и ответственный, если сомневаетесь, то можете с легкостью это проверить=) Я уже год работаю в СМИ ( за подробной информацией обращайтесь в лс ) и решил подзаработать на данном сайте. Я только только начинаю изучать фотошоп, html, css, javascript. Я очень люблю трудности и готов проходить их с максимальной конструктивностью и креативной начинкой, да я только начинаю, да я ещё своего рода " зелёный " и не опытный, но я только начинаю набирать обороты и полон амбиций.Отлично владею копирайтингом и всем, что связано с текстами. Спасибо за внимание!