Bourne12345

Борисов Иван Васильевич
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Адрес
Свердловская обл. г. Полевской. Место проживания:
дом Володарского 91.
Телефон
Дом. Тел: 8(343) 2-04-65, мобильный тел: +79030857621
Дата рождения
19 августа 1989 года
Семейное положение
Холост
Образование
Средне – профессиональное.
Предполагаемая позиция
Системный администратор, программист.
Опыт работы
2009 - 2010 г. ОАО «ПКЗ» стажировка в программе 1 С: бухгалтерия 4,5 месяца.
Специалист службы по автоматизации и инф. технологий.
2011 г. 1 месяц. Программист в ОВО ОМВД. Работа в Б.Д. Обслуживание П.О.
2013 - 2014 г. 2,5 месяца. ОАО "Ростелеком". Кабельщик - спайщик. Подключение
абонентов к ip - tv, интернету.
Знаниеиностранных языков
Средний уровень знания английского.
Владение компьютером
Хорошее владение компьютером. Направления: администрирование, тестирование ПК, программирование.
Операционные системы
Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 .
Графические и издательские системы
Свободно владею программами: CorelDraw 9.0, Adobe Photoshop.
Прочее
Владею следующими продуктами на уровне хорошего пользователя: Microsoft Office 97 – 2003. Являюсь постоянным пользователем интернет.
Персональные качества Коммуникабельность, быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек. Сферы интересов (увлечения) Музыка, кино, спорт. Увлекаюсь новостями о высоких технологиях.
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Персональные качестваКоммуникабельность,быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек.Сферы интересов (увлечения) Музыка, кино, спорт. Увлекаюсь новостями овысоких технологиях.