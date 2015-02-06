Bourne12345

Борисов Иван Васильевич

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Адрес

Свердловская обл. г. Полевской. Место проживания:

дом Володарского 91.

Телефон

Дом. Тел: 8(343) 2-04-65, мобильный тел: +79030857621

E-mail

[email protected]

Дата рождения

19 августа 1989 года

Семейное положение

Холост

Образование

Средне – профессиональное.

Предполагаемая позиция

Системный администратор, программист.

Опыт работы

2009 - 2010 г. ОАО «ПКЗ» стажировка в программе 1 С: бухгалтерия 4,5 месяца.

Специалист службы по автоматизации и инф. технологий.

2011 г. 1 месяц. Программист в ОВО ОМВД. Работа в Б.Д. Обслуживание П.О.

2013 - 2014 г. 2,5 месяца. ОАО "Ростелеком". Кабельщик - спайщик. Подключение

абонентов к ip - tv, интернету.

Знаниеиностранных языков

Средний уровень знания английского.

Владение компьютером

Хорошее владение компьютером. Направления: администрирование, тестирование ПК, программирование.

Операционные системы

Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 .

Графические и издательские системы

Свободно владею программами: CorelDraw 9.0, Adobe Photoshop.

Прочее

Владею следующими продуктами на уровне хорошего пользователя: Microsoft Office 97 – 2003. Являюсь постоянным пользователем интернет.

Персональные качества Коммуникабельность, быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек. Сферы интересов (увлечения) Музыка, кино, спорт. Увлекаюсь новостями о высоких технологиях.

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Персональные качестваКоммуникабельность,быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек.Сферы интересов (увлечения) Музыка, кино, спорт. Увлекаюсь новостями овысоких технологиях.