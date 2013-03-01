Дизайн, Web-программирование, Фирменный стиль

Готов разработать для Вас красивый, качественный дизайн или создать уникальный сайт

О работе:

Читаю Ваше ТЗ (если же его нет, то пишу вместе с вамми), говорю сроки и цену. Работаю только после выплаты аванса. Могу предоставить эскиз или показать начало работы, если доверия всё же не вызвал.