Дизайн, Web-программирование, Фирменный стиль
Готов разработать для Вас красивый, качественный дизайн или создать уникальный сайт
О работе:
Читаю Ваше ТЗ (если же его нет, то пишу вместе с вамми), говорю сроки и цену. Работаю только после выплаты аванса. Могу предоставить эскиз или показать начало работы, если доверия всё же не вызвал.
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Портфолио
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- Без названия283 просмотра
- Без названия232 просмотра
- Без названия189 просмотров
- Kyiv Racing Yacht Club286 просмотров
Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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