Box-idea

Руслан Байсиев Box-idea

 
36 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн, Web-программирование, Фирменный стиль

Готов разработать для Вас красивый, качественный дизайн или создать уникальный сайт

О работе:

Читаю Ваше ТЗ (если же его нет, то пишу вместе с вамми), говорю сроки и цену. Работаю только после выплаты аванса. Могу предоставить эскиз или показать начало работы, если доверия всё же не вызвал.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга