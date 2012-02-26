АВТОСЕРВИС
Выполняю работы по автосервису:
Автотранспортные средства
Введение в специальность
Организация АТП и СТО
Организация ТО и ТР авто
Отчет по практике
Проектирование процесса оказания услуг в автосервисе
Сервисная деятельность
Система, технология и организация сервиса авто
Тюнинг авто
Чертежи в AutoCad
Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса
Эксплуатационные материалы
Основы функционирования систем сервиса
Технические средства предприятий сервиса
Технологические процессы в сервисе
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа была сделана в срок и согласно требованиям. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, моментальная оплата (даже быстрее, чем ожидал). Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.