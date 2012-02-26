Brabus39

Валерий Ивашкин Brabus39

 
51 годРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
АВТОСЕРВИС

Выполняю работы по автосервису:

Автотранспортные средства

Введение в специальность

Организация АТП и СТО

Организация ТО и ТР авто

Отчет по практике

Проектирование процесса оказания услуг в автосервисе

Сервисная деятельность

Система, технология и организация сервиса авто

Тюнинг авто

Чертежи в AutoCad

Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса

Эксплуатационные материалы

Основы функционирования систем сервиса

Технические средства предприятий сервиса

Технологические процессы в сервисе

AutoCAD
Отзывы заказчиков
759707161715
Андрей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по эксплуатационным материалам (ГСМ)
Работа была сделана в срок и согласно требованиям. Спасибо.
Отличный заказчик, моментальная оплата (даже быстрее, чем ожидал). Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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