Нужно сделать слайдер с последними новостями выводящимися из RSS, наподобие www.advertka.ru/, только он будет один и чуть побольше. Сайт www.onead.ru, то есть вверху сайта должен выводиться слайдер. Сайт на Wordpress, всю нужную графику ...
- $50Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Упал сайт не знаю в чем причина www.catritzhotel.ru, похоже проблема с базой данных, стоит на joostina! ПомогитеТестирование сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен одностраничный сайт, где будет какая нибудь интересная иллюстрация ( предоставим исполнителю ) где будут контакты, и ссылка на блог. И нужно чтобы дата открытия менялась постоянно! Примеры: http://www.ateve.com/, http://ludwig.design.ru/, http://www.xeoart.com/. Возможная доплата к основной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Примерно 9 страниц! По типу как на forbes, livekuban, то есть макет не очень сложный! Стоимость постранично?HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна верстка макета для Лайвстрит, шаблон будет не очень сложный по типажу как Habrahabr мало элементов! Макет подбивать под пару модулей компании, галерея и т.дПрочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна качественная верстка макета, некоторое допиливание функционала!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна доска по типу американского сайта craigslist.com или копия! Дизайн сайта будет готов! Ваши предложения?Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $330
Сайт по дизайну очень похож на Tourister.ru, кстати он уже готов прикрепляю скриншот главной страницы! Другая информация в Worde в личку!Главное что хочу сказать пожалуйста не каких Joomla, Wordpreess, Modx... Читайте документ!Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Точную копию сайта fastpr.pl, главную страницу и одну внутреннюю oferta. Сделать грамотно с подписанными слоями, сеткой чтобы приятнее было верстать. Жду ваших предложений, спасибо! Недорого, работы не много!Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать логотипы, гостиницы для кошек в разных цветовых схемах и размерах, чтоб было интересно и красиво.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн на платформе Livestreet, организовать header со статичными страницами внизу под навигацинной панелью как у Digg.com. Сделать вывод топиков на страницы. СрочноДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Кто имел дело с Livestreet! 1) Сделать вывод топиков на страницы 2) Сделать header со статическими страницами под навигационной панелью как у Digg.com Все вопросы и предложения можно присылать на [email protected]!Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад