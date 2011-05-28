Bracho

Дмитрий Bracho

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сделать слайдер

    $50

    Нужно сделать слайдер с последними новостями выводящимися из RSS, наподобие www.advertka.ru/, только он будет один и чуть побольше. Сайт www.onead.ru, то есть вверху сайта должен выводиться слайдер. Сайт на Wordpress, всю нужную графику ...

    WordPress
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Одностраничный сайт

    $50

    Нужен одностраничный сайт, где будет какая нибудь интересная иллюстрация ( предоставим исполнителю ) где будут контакты, и ссылка на блог. И нужно чтобы дата открытия менялась постоянно! Примеры: http://www.ateve.com/, http://ludwig.design.ru/, http://www.xeoart.com/. Возможная доплата к основной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работы с Livestreet

    Нужна верстка макета для Лайвстрит, шаблон будет не очень сложный по типажу как Habrahabr мало элементов! Макет подбивать под пару модулей компании, галерея и т.д

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работы с vBulletin

    Нужна качественная верстка макета, некоторое допиливание функционала!

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт про животных

    $330

    Сайт по дизайну очень похож на Tourister.ru, кстати он уже готов прикрепляю скриншот главной страницы! Другая информация в Worde в личку!Главное что хочу сказать пожалуйста не каких Joomla, Wordpreess, Modx... Читайте документ!

    JoomlaMODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать макет сайта PSD

    Точную копию сайта fastpr.pl, главную страницу и одну внутреннюю oferta. Сделать грамотно с подписанными слоями, сеткой чтобы приятнее было верстать. Жду ваших предложений, спасибо! Недорого, работы не много!

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать дизайн и добавить опции

    Нужно сделать дизайн на платформе Livestreet, организовать header со статичными страницами внизу под навигацинной панелью как у Digg.com. Сделать вывод топиков на страницы. Срочно

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки для Livestreet

    Кто имел дело с Livestreet! 1) Сделать вывод топиков на страницы 2) Сделать header со статическими страницами под навигационной панелью как у Digg.com Все вопросы и предложения можно присылать на [email protected]!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
$20
10 баллов
14 лет назад
Одностраничный сайт
Приятно было иметь дело. Ясное задание, своевременная оплата! Буду рад повторному сотрудничеству.
Работа сделана на ура! Молодец! Продолжим сотрудничество!
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