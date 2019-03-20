BrainDigger

Переводы с английского на русский и обратно; редактирование русских и английских текстов; рерайтинг; помощь с тестами, заданиями, контрольными.

- Опыт каждодневного изучения английского языка более 4 лет, постоянно оттачиваю и совершенствую свои навыки.

- Скрупулёзный и ответственный подход к делу, учитываю все пожелания заказчика, качественное выполнение работы в срок.

- Уровень владения английским - Upper-Intermediate, большой словарный запас, отличное знание грамматики.

- Грамотная и поставленная русская речь.

- Низкие цены на услуги.