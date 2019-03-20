BrainDigger

Переводы с английского на русский и обратно; редактирование русских и английских текстов; рерайтинг; помощь с тестами, заданиями, контрольными.
- Опыт каждодневного изучения английского языка более 4 лет, постоянно оттачиваю и совершенствую свои навыки.
- Скрупулёзный и ответственный подход к делу, учитываю все пожелания заказчика, качественное выполнение работы в срок.
- Уровень владения английским - Upper-Intermediate, большой словарный запас, отличное знание грамматики.
- Грамотная и поставленная русская речь.
- Низкие цены на услуги.
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