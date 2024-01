Веб разработка

Профессиональное создание адаптивных сайтов: от идеи до реализации. Мои работы: Перейти на сайт

Я занимаюсь front-end разработкой больше 4 лет.

Имею большой опыт в разработке Ледингов, интернет магазинов, корпоративных сайтов.

Имею опыт создания прибыльных бизнесов на примере своих клиентов, знаю массу нюансов которые должен содержать в себе веб сайт, и какие элементы значительно влияют на конверсию.

Разработка сайта ведется с учетом требований юзабиллити, сео, и включает в себя современный лаконичный дизайн.

В прошлом разработал множество интернет-магазинов и ледингов для продажи дорогих изделий (Наручных часов, женских сумочек, золотых изделий)

Активно развиваюсь как веб-разработчик .

Предпочитаю работать только с интересными проектами , мои клиенты получают качественное и профессиональное исполнение проекта, и дальнейшую всестороннюю поддержку.

У меня есть опыт работы с:

OpenCart, Wordpress, CSS3/HTML5/PHP/Bootstrap, LESS, SASS, Jade, Haml, Gulp, JQuery, Bower.js and other popular library, PSD to HTML, Responsive web site, Management to web site, Photoshop and design