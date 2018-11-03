Профессиональное создание адаптивных сайтов: от идеи до реализации. Мои работы: Перейти на сайт
Я занимаюсь front-end разработкой больше 4 лет.
Имею большой опыт в разработке Ледингов, интернет магазинов, корпоративных сайтов.
Имею опыт создания прибыльных бизнесов на примере своих клиентов, знаю массу нюансов которые должен содержать в себе веб сайт, и какие элементы значительно влияют на конверсию.
Разработка сайта ведется с учетом требований юзабиллити, сео, и включает в себя современный лаконичный дизайн.
В прошлом разработал множество интернет-магазинов и ледингов для продажи дорогих изделий (Наручных часов, женских сумочек, золотых изделий)
Активно развиваюсь как веб-разработчик .
Предпочитаю работать только с интересными проектами , мои клиенты получают качественное и профессиональное исполнение проекта, и дальнейшую всестороннюю поддержку.
У меня есть опыт работы с:
OpenCart, Wordpress, CSS3/HTML5/PHP/Bootstrap, LESS, SASS, Jade, Haml, Gulp, JQuery, Bower.js and other popular library, PSD to HTML, Responsive web site, Management to web site, Photoshop and design
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