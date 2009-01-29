Профессиональный переводчик с 1991., англ., русс., укр., все темы, от 3 WMZ

Краткое резюме: перевожу с 1991 года, с 2004 года по сегодняшний день работаю дистанционно, выполняю письменные переводы с/на английский, русский, украинский языки. Все тематики. Ставка: от 3 WMZ за 1000 знаков.

Образование: высшее филологическое, ХГУ, факультет иностранных языков, специализация: английский язык и литература

Опыт работы: в иностранных компаниях и международных проектах - 11 лет.

Подробное резюме:

2004 г. - настоящее время

Дистанционная работа (бюро переводов «Веди», «Онтайм», «Терция», «Лингва», прямые заказчики)

Письменные переводы по следующим тематикам: юридическая (контракты, уставы, доверенности, лицензии, документы для посольств), финансовая (банковская, бухгалтерская), проектная (тендерная документация), маркетинговая, социальная, общественно-политическая, публицистическая, медицинская

2002-2003 г.

Проект реструктуризации предприятий Tacis (EuropeAid)

Письменные и устные переводы по следующим тематикам: реструктуризация предприятий, финансовый консалтинг, управление предприятиями, распространение информации

1998-1999 г.

Представительство компании Gillette в Киеве

Устные и письменные переводы по следующим тематикам: продажа товаров народного потребления, импорт, дистрибуция, логистика, маркетинг

1993-1997 г.

Представительство DTZ Debenham Zadelhoff в Киеве (Консультанты по недвижимости)

Устные и письменные переводы по следующим тематикам: недвижимость, аренда, покупка, продажа, строительство и ремонт

1990-1992

Внешнеторговое объединение «Укримпэкс»

Устные и письменные переводы по следующим тематикам: внешняя торговля, экспорт и импорт металлов, удобрений, сувенирной и сельскохозяйственной продукции