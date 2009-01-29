Краткое резюме: перевожу с 1991 года, с 2004 года по сегодняшний день работаю дистанционно, выполняю письменные переводы с/на английский, русский, украинский языки. Все тематики. Ставка: от 3 WMZ за 1000 знаков.
Образование: высшее филологическое, ХГУ, факультет иностранных языков, специализация: английский язык и литература
Опыт работы: в иностранных компаниях и международных проектах - 11 лет.
Подробное резюме:
2004 г. - настоящее время
Дистанционная работа (бюро переводов «Веди», «Онтайм», «Терция», «Лингва», прямые заказчики)
Письменные переводы по следующим тематикам: юридическая (контракты, уставы, доверенности, лицензии, документы для посольств), финансовая (банковская, бухгалтерская), проектная (тендерная документация), маркетинговая, социальная, общественно-политическая, публицистическая, медицинская
2002-2003 г.
Проект реструктуризации предприятий Tacis (EuropeAid)
Письменные и устные переводы по следующим тематикам: реструктуризация предприятий, финансовый консалтинг, управление предприятиями, распространение информации
1998-1999 г.
Представительство компании Gillette в Киеве
Устные и письменные переводы по следующим тематикам: продажа товаров народного потребления, импорт, дистрибуция, логистика, маркетинг
1993-1997 г.
Представительство DTZ Debenham Zadelhoff в Киеве (Консультанты по недвижимости)
Устные и письменные переводы по следующим тематикам: недвижимость, аренда, покупка, продажа, строительство и ремонт
1990-1992
Внешнеторговое объединение «Укримпэкс»
Устные и письменные переводы по следующим тематикам: внешняя торговля, экспорт и импорт металлов, удобрений, сувенирной и сельскохозяйственной продукции