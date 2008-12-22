График работы: свободный график
Опыт работы: свыше 5 лет
Образование: высшее
Александр
web дизайн, графический дизайн, разработка сайтов, интернет магазинов, сайт под ключ – удаленная работа
Интересуют проекты по разработке:
• веб сайтов, интернет магазинов, информационных порталов, баннеров, анимационных презентаций;
• онлайн каталогов продукции, редизайну сайта, разработке от эскизов дизайна до программирования.
• логотипов, торговых марок, эмблем, знаков, корпоративной документации – всего фирменного стиля;
• упаковки, этикетки; буклетов, каталогов, проспектов, афиш, флаеров, листовок, брошюр;
• рекламных макетов, календарей, открыток, пригласительных, иллюстраций, оформление книг;
• имиджевых атрибутов; личных, корпоративных гербов, индивидуальных сувениров;
• интерьеров, выставочных стендов, архитектурных макетов.
Дополнительная информация:
Опытный пользователь ПК. На разговорном уровне – английский. Свободно украинский и русский.
Увлечения: графический дизайн, цифровая фотография, финансовые рынки, литература, туризм, футбол.
Личные качества:
ответственность, коммуникабельность, аналитические способности, мобильность, дипломатичность, креативное мышление.
Образование:
2005 Магистратура Европейского Университета.
2004 Окончил Европейский Университет. Поступил в магистратуру.
2000 Окончил Финансовый Лицей. Прошел курс обучения Junіor Achіevement - Applіed Economіcs.
1999 Образовательные экономические программы в Международном Университете Финансов.
Контактная информация:
E-mail: [email protected]