Bratsim

Александр Симаков Bratsim

 
52 годаРоссия/Горнозаводск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
В ногу со временем

График работы: свободный график

Опыт работы: свыше 5 лет

Образование: высшее

Александр

web дизайн, графический дизайн, разработка сайтов, интернет магазинов, сайт под ключ – удаленная работа

Интересуют проекты по разработке:

• веб сайтов, интернет магазинов, информационных порталов, баннеров, анимационных презентаций;

• онлайн каталогов продукции, редизайну сайта, разработке от эскизов дизайна до программирования.

• логотипов, торговых марок, эмблем, знаков, корпоративной документации – всего фирменного стиля;

• упаковки, этикетки; буклетов, каталогов, проспектов, афиш, флаеров, листовок, брошюр;

• рекламных макетов, календарей, открыток, пригласительных, иллюстраций, оформление книг;

• имиджевых атрибутов; личных, корпоративных гербов, индивидуальных сувениров;

• интерьеров, выставочных стендов, архитектурных макетов.

Дополнительная информация:

Опытный пользователь ПК. На разговорном уровне – английский. Свободно украинский и русский.

Увлечения: графический дизайн, цифровая фотография, финансовые рынки, литература, туризм, футбол.

Личные качества:

ответственность, коммуникабельность, аналитические способности, мобильность, дипломатичность, креативное мышление.

Образование:

2005 Магистратура Европейского Университета.

2004 Окончил Европейский Университет. Поступил в магистратуру.

2000 Окончил Финансовый Лицей. Прошел курс обучения Junіor Achіevement - Applіed Economіcs.

1999 Образовательные экономические программы в Международном Университете Финансов.

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

Редизайн сайта